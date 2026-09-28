Η γέφυρα των 13 τόνων που γυρίζει ανάποδα μόνο με τη δύναμη ενός ανθρώπου (βίντεο)

Στο Λονδίνο, μια ασυνήθιστη χαλύβδινη γέφυρα αποδεικνύει ότι μια κατασκευή βάρους περίπου 13 τόνων δεν χρειάζεται απαραίτητα έναν ισχυρό ηλεκτροκίνητο μηχανισμό για να μετακινηθεί. Η γέφυρα στο Cody Dock έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να περιστρέφεται σχεδόν ολόκληρη, ακόμη και με τη χρήση ενός χειροκίνητου βαρούλκου.

Η κατασκευή εξυπηρετεί δύο διαφορετικές ανάγκες, την καθημερινή διέλευση πεζών και την είσοδο σκαφών στο παλιό dock. Όταν ένα πλοιάριο χρειάζεται να περάσει από το κανάλι, η γέφυρα μετακινείται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένες τροχιές και περιστρέφεται μέχρι το κατάστρωμά της να βρεθεί σε ανάποδη θέση, απελευθερώνοντας έτσι τον απαιτούμενο χώρο για τη διέλευση του σκάφους.

Η γεωμετρία πίσω από την κίνηση

Η λειτουργία της διαφέρει σημαντικά από εκείνη μιας συμβατικής κινητής γέφυρας. Αντί να ανυψώνεται ή να περιστρέφεται μόνο ένα τμήμα του καταστρώματος, η κατασκευή του Cody Dock κινείται σχεδόν ως ένα ενιαίο σύνολο. Οι ειδικές τροχιές καθορίζουν την πορεία της και επιτρέπουν την περιστροφή ολόκληρης της γέφυρας. Το στοιχείο που κάνει τη λύση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει υπολογιστεί η ισορροπία της. Η γέφυρα διαθέτει αντίβαρα, τα οποία έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε το κέντρο μάζας να βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο σε σχέση με τον άξονα κύλισης. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται σημαντικά η δύναμη που απαιτείται για την έναρξη και τον έλεγχο της κίνησης.

Στο επάνω τμήμα των πλαισίων έχουν τοποθετηθεί τα αντίβαρα, επιτρέποντας στη βαριά κατασκευή να περιστρέφεται ελεγχόμενα πάνω στις τροχιές. Έτσι, αντί για ένα μεγάλο σύστημα ανύψωσης, χρησιμοποιείται χειροκίνητο βαρούλκο και μανιβέλα. Σύμφωνα με την Institution of Structural Engineers, η γέφυρα, βάρους περίπου 13 τόνων, μπορεί να μετακινηθεί με χειροκίνητο βαρούλκο χάρη στον προσεκτικό σχεδιασμό της γεωμετρίας και της κατανομής του βάρους της.

Δεν γίνεται ελαφρύτερη – γίνεται σωστά ισορροπημένη

Το γεγονός ότι η γέφυρα μπορεί να κινηθεί με το χέρι δεν σημαίνει ότι το βάρος των 13 τόνων παύει να αποτελεί παράγοντα. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η μάζα της κατασκευής. Η θέση των αντίβαρων έχει υπολογιστεί ώστε το κέντρο βάρους να ευθυγραμμίζεται με τον άξονα γύρω από τον οποίο πραγματοποιείται η κύλιση. Αυτή η διάταξη μειώνει την απαιτούμενη εξωτερική δύναμη και καθιστά εφικτή τη χειροκίνητη λειτουργία.

Η ASCE σημειώνει επίσης ότι τα χειροκίνητα βαρούλκα χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση της γέφυρας των 13 μετρικών τόνων, ενώ το καλώδιο συμβάλλει κυρίως στην αντιμετώπιση της αρχικής αδράνειας και των δυνάμεων που προκαλεί ο άνεμος. Όταν η γέφυρα βρίσκεται στην κανονική της θέση, λειτουργεί ως πεζογέφυρα. Όταν, όμως, πρέπει να ανοίξει ο δρόμος για ένα σκάφος, ολόκληρη η κατασκευή περιστρέφεται και απομακρύνεται από το κανάλι. Δεν ανυψώνεται απλώς, αλλά κυλά πάνω στις τροχιές και αναποδογυρίζει, δημιουργώντας τον απαραίτητο χώρο για τη διέλευση.

Η συγκεκριμένη μηχανική λύση απέσπασε το 2023 βράβευση στα Structural Awards. Η Institution of Structural Engineers ανέδειξε στον σχεδιασμό της τον συνδυασμό μαθηματικών υπολογισμών, γεωμετρίας και μηχανικής που απαιτήθηκε για να καταστεί δυνατή η λειτουργία μιας τόσο βαριάς κατασκευής με τόσο απλό μηχανισμό. Το Cody Dock Rolling Bridge σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Thomas Randall-Page σε συνεργασία με τους μηχανικούς της Price & Myers, ενώ στην κατασκευή συμμετείχε η Cake Industries.

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