Nations League: Δύο παίκτες αποβλήθηκαν επειδή τράβηξαν τα μαλλιά του ίδιου αντιπάλου!(vid)

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Τα εντυπωσιακά μακριά ράστα του Aedan Scipio πρωταγωνίστησαν σε ένα από τα πιο ασυνήθιστα παιχνίδια ποδοσφαίρου, προκαλώντας δύο κόκκινες κάρτες στην ίδια αναμέτρηση

Ένα από τα πιο παράξενα περιστατικά που έχουν καταγραφεί σε διεθνή ποδοσφαιρική αναμέτρηση σημειώθηκε στο Concacaf Nations League, με δύο παίκτες να αποβάλλονται στο ίδιο παιχνίδι επειδή τράβηξαν από τα μαλλιά τον ίδιο αντίπαλο.

Πρωταγωνιστής ήταν ο 36χρονος Aedan Scipio, διεθνής με την Ανγκουίλα και ποδοσφαιριστής των Roaring Lions, ο οποίος ξεχωρίζει για τα εξαιρετικά μακριά ράστα του, που φτάνουν σχεδόν μέχρι τα πόδια του.

Η Ανγκουίλα αντιμετώπισε την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα για το Concacaf Nations League και γνώρισε βαριά ήττα με 5-0. Το τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο, πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας όσων συνέβησαν μετά την είσοδο του Scipio στον αγωνιστικό χώρο.

Ο 36χρονος πέρασε ως αλλαγή στο 68ο λεπτό και κατάφερε, χωρίς φυσικά να το επιδιώξει, να οδηγήσει δύο διαφορετικούς αντιπάλους στα αποδυτήρια.

Η πρώτη κόκκινη για τράβηγμα των μαλλιών

Στην πρώτη φάση, ο Scipio κατάφερε να ανακτήσει την κατοχή της μπάλας στην περιοχή του.

Ο Keon Green, στην προσπάθειά του να τον ανακόψει, τον έπιασε και τον τράβηξε από τα μακριά ράστα του.

Ο Scipio αντέδρασε έντονα, με τον διαιτητή να τιμωρεί τον Green με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Κι όμως, το ίδιο σκηνικό επρόκειτο να επαναληφθεί.

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ο Scipio επιχείρησε να προωθηθεί έχοντας την μπάλα στην κατοχή του. Αυτή τη φορά ο Shalon Knight προσπάθησε να τον σταματήσει αρπάζοντάς τον επίσης από τα μαλλιά.

Ο 36χρονος βρέθηκε στο έδαφος και ο διαιτητής έδειξε δεύτερη κόκκινη κάρτα για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα ολοκλήρωσε έτσι το παιχνίδι με εννέα ποδοσφαιριστές, παρά το γεγονός ότι είχε επικρατήσει με 5-0.

Έγινε viral – Τον χαρακτήρισαν «cheat code»

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα δύο ασυνήθιστα περιστατικά εξαπλώθηκαν γρήγορα στα social media.

Χρήστες χαρακτήρισαν αστειευόμενοι τον Scipio ως «cheat code», καθώς μέσα σε λίγα λεπτά δύο αντίπαλοι αποβλήθηκαν προσπαθώντας να τον σταματήσουν με τον ίδιο τρόπο.

Σύμφωνα με το Newsbomb.gr, πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση στην οποία δύο ποδοσφαιριστές αποβάλλονται στον ίδιο αγώνα επειδή τράβηξαν τα μαλλιά του ίδιου αντιπάλου.

Dünyanın en uzun saçlı futbolcusu olan Anguilla milli takım oyuncusu Aidan 68. dakikada oyuna giriyor. 70. ve 90. dakikalarda Aidan’ı saçından çeken iki oyuncu, kırmızı kart görerek oyun dışı kalıyor. https://t.co/XmLU3wPLQt — Asist Analiz (@asistanaliz) September 28, 2026

Τι προβλέπουν οι κανονισμοί

Το τράβηγμα των μαλλιών μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου ως βίαιη συμπεριφορά, ανάλογα με τη φύση και την ένταση της ενέργειας, και να οδηγήσει σε απευθείας αποβολή.

Αντίστοιχα περιστατικά έχουν προκαλέσει συζητήσεις και στο αγγλικό ποδόσφαιρο, με παίκτες να έχουν τιμωρηθεί για ενέργειες που αφορούσαν τράβηγμα αντιπάλου από τα μαλλιά.

Όταν μία τέτοια ενέργεια κρίνεται ως βίαιη συμπεριφορά, μπορεί να ακολουθήσει και ποινή αγωνιστικών, ενώ η τελική αξιολόγηση εξαρτάται από τις συνθήκες κάθε περιστατικού.

Στην περίπτωση του αγώνα Ανγκουίλα – Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, πάντως, ο διαιτητής δεν είχε αμφιβολία και στις δύο φάσεις, στέλνοντας πρόωρα στα αποδυτήρια τόσο τον Green όσο και τον Knight.