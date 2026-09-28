Καραμαλάκης: Στο Δημοτικό Συμβούλιο η στέγαση των εκπαιδευτικών και η πρόσβαση στα σχολεία

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου, Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, κ. Αλέξη Καλοκαιρινό, και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Παντελή Ρυακιωτάκη. Με την επιστολή της 27ης Σεπτεμβρίου η παράταξη ζητεί να συζητηθούν δύο ζητήματα στη σημερινή συνεδρίαση του Σώματος, ως θέματα προ ημερησίας διατάξεως.



Το πρώτο ζήτημα αφορά τη στέγαση των εκπαιδευτικών. Η παράταξη «Ηράκλειο, η Πόλη μας» το είχε θέσει εγγράφως ήδη από τις 4 Σεπτεμβρίου. Τα ερωτήματά της αφορούσαν τον αριθμό των ενδιαφερομένων, τα διαθέσιμα ακίνητα, το κόστος και το χρονοδιάγραμμα. Το θέμα δεν εισήχθη τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν περιλαμβάνεται στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Η νέα επιστολή επαναφέρει και τα τέσσερα ερωτήματα για τους απινιδωτές στα σχολεία.



Το δεύτερο ζήτημα αφορά την προσβασιμότητα των σχολικών κτιρίων. Η παράταξη αναγνωρίζει ως θετική την απόφαση 648/2026 της Δημοτικής Επιτροπής για αναβατόρια στο 48ο και στο 8ο Δημοτικό Σχολείο. Επισημαίνει όμως ότι η ίδια η μελέτη της υπηρεσίας κάνει λόγο για αποκλεισμό των μαθητών με αναπηρία. Ρωτά πότε θα λειτουργήσουν τα αναβατόρια, ποιος θα τα συντηρεί μετά τη διετή εγγύηση και ποιο σχολείο ακολουθεί.



Κατά την παράταξη, ο Δήμος διαθέτει ήδη τα αναγκαία εργαλεία: Επιτροπή Προσβασιμότητας και εγκεκριμένο Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας. Εκείνο που λείπει είναι μια σειρά προτεραιότητας για τα σχολικά κτίρια.



Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:



Κύριε Δήμαρχε,



Κύριε Πρόεδρε,



Η αφορμή



Η νέα σχολική χρονιά άνοιξε με δύο σημαντικά ζητήματα που αφορούν σε δύο απλά ερωτήματα. Μπορεί ένας εκπαιδευτικός να μείνει στην πόλη μας; Μπορεί ένα παιδί να φθάσει στην τάξη του; Τα θέτουμε μαζί, διότι και τα δύο κρίνουν αν ένα σχολείο λειτουργεί στην πράξη.



Το πρώτο ζήτημα δεν είναι νέο για τη δημοτική αρχή. Για τη στέγαση των εκπαιδευτικών σας απευθύναμε ήδη επιστολή στις 4 Σεπτεμβρίου. Το θέμα δεν εισήχθη τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε είναι προγραμματισμένο στη συνεδρίαση της 28ης του μήνα. Στο έγγραφό μας αυτό θέτουμε μεταξύ άλλων πέντε συγκεκριμένα ερωτήματα:



• Πόσοι περίπου εκπαιδευτικοί εκτιμάται ότι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα που εξετάζεται; Υπάρχει καταγραφή αιτημάτων στέγασης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης;



• Έχει συγκροτηθεί επιτροπή ή ομάδα εργασίας για τον σχεδιασμό; Ποια είναι η σύνθεσή της και πότε συνεδρίασε;



• Έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ακινήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν; Ζητούμε τον κατάλογο με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την κατάσταση κάθε κτιρίου.



• Έχει εκτιμηθεί το κόστος διαμόρφωσης ανά κτίριο και έχει αναζητηθεί πηγή χρηματοδότησης; Θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του 2027;



• Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και πότε θα είναι διαθέσιμες οι πρώτες κατοικίες;



Στην ίδια επιστολή αναφέραμε και το θέμα των απινιδωτών στα σχολεία, θέτοντας μεταξύ άλλων και τέσσερα συγκεκριμένα ερωτήματα:



1. Έχει λάβει ο Δήμος τον επίσημο πίνακα των σχολικών μονάδων που θα εξοπλιστούν με απινιδωτή; Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει για τα δημοτικά σχολικά κτίρια που ενδεχομένως μένουν εκτός του προγράμματος;



2. Ποια δημοτική υπηρεσία θα αναλάβει την καταγραφή και την παρακολούθηση των απινιδωτών;



3. Ποιος θα καλύπτει τη δαπάνη συντήρησης, εφόσον αυτή δεν καλύπτεται από την εγγύηση του αναδόχου; Θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στον δημοτικό προϋπολογισμό;



4. Ποιο σχέδιο θα εφαρμόσει ο Δήμος για την ασφαλή και άμεση πρόσβαση στους απινιδωτές όταν τα σχολικά κτίρια παραχωρούνται από τον Δήμο για απογευματινές αθλητικές, πολιτιστικές ή κοινωνικές δραστηριότητες; Ποιος θα είναι υπεύθυνος κατά τις ώρες αυτές;



Επιπρόσθετα θέτουμε και το θέμα της προσβασιμότητας των σχολικών κτιρίων:



Την 15η Σεπτεμβρίου 2026 η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε, με την υπ' αριθμόν 648/2026 απόφαση, τους όρους διαγωνισμού για αναβατόρια κλιμακοστασίων. Αφορούν το 48ο Δημοτικό Σχολείο, στην Αγία Αικατερίνη, και το 8ο Δημοτικό Σχολείο, εντός των τειχών. Η ενέργεια είναι θετική. Αίρει ένα πραγματικό εμπόδιο για μαθητές και εκπαιδευτικούς με κινητική δυσκολία.



Η μελέτη της υπηρεσίας του Δήμου περιγράφει το πρόβλημα με ακρίβεια: «Τα εν λόγω σχολεία, δεν διαθέτουν κατάλληλες υποδομές για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις σχολικές εγκαταστάσεις, πράγμα το οποίο "αποκλείει" τους μαθητές με αναπηρίες από βασικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες». Η λέξη «αποκλείει» δεν είναι δική μας. Είναι της υπηρεσίας σας. Και δεν ισχύει, προφανώς, μόνο για δύο σχολεία.



Από τους όρους του διαγωνισμού προκύπτουν τρία απλά ερωτήματα. Η σύμβαση έχει διάρκεια έξι μηνών: θα λειτουργούν τα αναβατόρια μέσα στη φετινή σχολική χρονιά; Η εγγύηση ορίζεται σε δύο έτη: ποιος θα τα συντηρεί μετά; Και ποιο σχολείο ακολουθεί;



Ο Δήμος διαθέτει τα εργαλεία. Συγκρότησε Επιτροπή Προσβασιμότητας τον Ιανουάριο του 2025 και ενέκρινε το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, με θετική ψήφο της παράταξής μας. Λείπει η σειρά προτεραιότητας για τα σχολεία.



Παρακαλούμε για την πλήρη και τεκμηριωμένη απάντησή σας. Ζητούμε παράλληλα την εισαγωγή των θεμάτων στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως θεμάτων προ ημερησίας διατάξεως.



Ένα σχολείο χρειάζεται δάσκαλο που μπορεί να μείνει και παιδί που μπορεί να μπει. Ο δάσκαλος χωρίς στέγη φεύγει. Το παιδί χωρίς πρόσβαση περιμένει στη σκάλα.

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