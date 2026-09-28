Ηράκλειο: Αλλάζουν όλα στις φοιτητικές μετακινήσεις: Από 45€… τώρα 19€ για απεριόριστες διαδρομές!

Σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες φοιτητές του Ηρακλείου φέρνει η νέα πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, η οποία κάνει πράξη τη δέσμευσή της για ουσιαστική στήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Αστικό ΚΤΕΛ, τίθεται σε εφαρμογή ένα μόνιμο μέτρο επιδότησης των μετακινήσεων, το οποίο μειώνει το κόστος της μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών από τα 45 στα μόλις 19 ευρώ.

Το μέτρο αφορά όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ, καλύπτοντας έως και 12.500 κάρτες ανά ακαδημαϊκό έτος για κάθε γωνιά της πόλης.

H ανακοινωση του δήμου:

Η Δημοτική Αρχή υλοποιεί τη δέσμευσή της για ουσιαστική στήριξη των φοιτητών και προχωράει τις διαδικασίες εφαρμογής ενός ακόμη μόνιμου μέτρου στήριξης όσων σπουδάζουν στο Ηράκλειο: Της επιδότησης σχεδόν του 60% της αξίας έως 12.500 καρτών μηνιαίων διαδρομών με το αστικό ΚΤΕΛ, μειώνοντας το κόστος καρτών στα 19 ευρώ, από τα 45 ευρώ. Είναι μια δράση που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία καλύπτει το 35% της επιδότησης και το Aστικό ΚΤΕΛ, απ’ όπου θα διατίθενται οι μηνιαίες κάρτες κατά τη διάρκεια του φοιτητικού έτους.





Το μέτρο αφορά όλους τους φοιτητές των σχολών του Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΛΜΠΕΠΑ και θα ισχύει για απεριόριστες διαδρομές, όχι μόνο από και προς τα Πανεπιστήμια, αλλά για κάθε διαδρομή στην πόλη του Ηρακλείου.

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Επίσης, όπως τονίστηκε από τον Τάσο Τσατσάκη, η καταβολή της επιδότηση προς το αστικό ΚΤΕΛ θα γίνεται απολογιστικά ανά τρίμηνο, ενώ παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο το μετρό να επεκταθεί την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και σε άλλες κατηγορίες.

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