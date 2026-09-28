ΔΕΥ.28 Σεπ 2026 14:33
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Καινούργιου: "Όταν μπήκα να γεννήσω, δεν ήθελα να αποχωριστώ την κορδέλα που έχει ευλογηθεί πάνω στην Τιμία Ζώνη"

καινούργιου
clock 17:00 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της αποκάλυψε πως δεν ήθελε να αποχωριστεί την κορδέλα που φορούσε, η οποία είχε ευλογηθεί πάνω στην Τίμια Ζώνη μετά τη γέννηση της κόρης της.

 «Η Έλενα Πολυκάρπου μας είχε δώσει από έναν κύριο από το Βατοπαίδι. Αυτή φόραγα. Μόλις έμεινα έγκυος την έβαλα για να με προστατεύει. Την έβγαλα με το που γέννησα. Και στη γέννα ακόμα – όταν μπήκα μέσα στο χειρουργείο – τους είπα ότι θέλω να κρατήσω τη ζώνη μου και μου λένε "το κάνουν πολλές γυναίκες, μην αγχώνεστε". Την έβγαλα με το που γέννησα», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης 

Αχιλλέας Ζέρβας: "Με εκφράζει 1.000% η ατάκα «είμαι παιδί της καρπαζιάς»"

Οικονομόπουλος: «Περνάω μια δύσκολη στιγμή, αλλά είμαι παρών και προσπαθώ»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κατερίνα Καινούργιου Εγκυμοσύνη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis