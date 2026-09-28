Σχολικές εκδρομές: Η οδηγία του Υπουργείου που έφερε αντιδράσεις

Αντιδράσεις στις σχολικές μονάδες προκαλεί το νέο πλαίσιο για τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις, με τους εκπαιδευτικούς να κάνουν λόγο για περισσότερη γραφειοκρατία και πρόσθετες ευθύνες που μεταφέρονται στους ίδιους.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας ζητά την απόσυρση της νέας Υπουργικής Απόφασης, υποστηρίζοντας ότι οι διαδικασίες για την οργάνωση των εκδρομών γίνονται ιδιαίτερα σύνθετες, ενώ δεν υπάρχει επαρκής πρόβλεψη για μαθητές από οικογένειες που δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η υποχρέωση των σχολείων να συγκροτούν τριμελείς επιτροπές και να προχωρούν σε διαδικασίες συλλογής και αξιολόγησης προσφορών για τις μετακινήσεις.

Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν παράλληλα αντιρρήσεις για τις ευθύνες που τους αποδίδονται σε ζητήματα όπως η καταλληλότητα των οχημάτων και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Η ΔΟΕ ζητά διάλογο με το υπουργείο για ένα νέο, απλούστερο πλαίσιο, πλήρη νομική κάλυψη των συνοδών εκπαιδευτικών και μέτρα ώστε η συμμετοχή στις σχολικές εκδρομές να είναι δωρεάν για όλους τους μαθητές.

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