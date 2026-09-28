Κρήτη: Μαζεύουν χοχλιούς αυτή την εποχή, αλλά ο νόμος λέει «όχι» - Πρόστιμα έως και 5000 ευρώ

Με αφορμή το γεγονός ότι αυτή την περίοδο αρκετοί πολίτες στην Κρήτη βγαίνουν στην ύπαιθρο και μαζεύουν σαλιγκάρια (χοχλιούς), τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις καταλήγουν και προς πώληση στις λαϊκές αγορές, έρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της νομοθεσίας για τη συλλογή τους.

Η νομοθεσία απαγορεύει τη συλλογή σαλιγκαριών από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Ιανουαρίου, καθώς πρόκειται για κρίσιμη περίοδο, μεταξύ άλλων και για την αναπαραγωγή τους. Για την παράβαση προβλέπονται πρόστιμα, τα οποία, ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να φτάσουν έως και τις 5.000 ευρώ.

Για το ζήτημα μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανώλη Αργυράκη ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου, Κώστας Φωτάκης.

«Υπάρχει νομοθεσία από το 1981 που αφορά μέτρα χλωρίδας και άγριας πανίδας. Συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 1η Φεβρουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου, μπορεί να γίνει συλλογή σαλιγκαριών. Μετά είναι κρίσιμο διάστημα αφού, ειδικά με τις πρώτες βροχές αρχίζει και η αναπαραγωγή τους. Απαγορεύεται να μαζεύει κάποιος σαλιγκάρια και το καλοκαίρι, αφού βρίσκονται σε νάρκη. Ο νόμος προβλέπει ότι αν σε συγκεκριμένη περιοχή φαίνεται αυτό να συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να παρέμβει ακόμα και ο αρμόδιος υπουργός. Τα πρόστιμα ξεκινούν από μικρά ποσά και μπορεί να φτάσουν τις 5000 ευρώ. Βέβαια τίθεται και το σημαντικό θέμα της προστασίας του Περιβάλλοντος», ανέφερε ο κ. Φωτάκης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο ζήτημα της αρμοδιότητας των υπηρεσιών σε σχέση με τη συλλογή και την πώληση των σαλιγκαριών στις λαϊκές αγορές. «Κατά την γνώμη μου, είναι αρμοδιότητα των δασικών υπηρεσιών, όσον αφορά τη συλλογή. Για το γεγονός ότι πωλούνται στη λαϊκή, είναι αρμόδιοι άλλοι», τόνισε.

Αναλυτικά τι προβλέπει η νομοθεσία

Στην Ελλάδα, η νομοθεσία για τα σαλιγκάρια περιλαμβάνει την απαγόρευση συλλογής, διακίνησης και εμπορίας των άγριων εδωδίμων σαλιγκαριών (είδη HELIX και EOBANIA) κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους (1 Ιουλίου έως 31 Ιανουαρίου), όπως ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981, όπως δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. 43Α1981. Για τη δημιουργία και λειτουργία εκτροφείου σαλιγκαριών απαιτείται άδεια βάσει του νόμου 3698/2008, ο οποίος διέπει τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Η παραβίαση της νομοθεσίας τιμωρείται με πρόστιμα, καθώς η περισυλλογή και εμπορία του προστατευόμενου είδους θεωρείται παράνομη. Όσον αφορά την εκτροφή τους, θα πρέπει να γίνεται μέσα σε συγκεκριμένα νομικά πλαίσια και να μην παραβαίνει τους νόμους που αφορούν τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Διαβάστε επίσης

Σύλλογοι Αισθητικών Κρήτης: «Όχι στη συλλήβδην στοχοποίηση» - Ανύπαρκτοι οι έλεγχοι εδώ και δύο χρόνια!

Στην Κρήτη ο Πρέσβης της Κίνας Fang Qiu - Συνάντηση με Σταύρο Αρναουτάκη (εικόνες, βίντεο)