Βιολάντα: Η ανακοίνωση της εταιρείας για τις απολύσεις -«Απολύτως αναληθής ο ισχυρισμός»

Οκτώ μήνες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία«Βιολάντα» στα Τρίκαλα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, είδαν το φως της δημοσιότητας καταγγελίες που έκαναν λόγο για απολύσεις εργαζομένων εξαιτίας των καταθέσεών τους για ύπαρξη οσμής αερίου πριν από την τραγική έκρηξη.

Ως απάντηση, η μπισκοτοβιομηχανία προχώρησε σε σχετική διάψευση. Ειδικότερα, μέσω ανακοίνωσης που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Κυριακής (27/9), η εταιρεία διαψεύδει τα δημοσιεύματα, τονίζοντας ότι «κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του».

Επιπλέον, η εταιρεία χαρακτηρίζει τα εν λόγω δημοσιεύματα ανακριβείς ειδήσεις και τους ισχυρισμούς ψευδείς.

«Η αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο»

Η επιχείρηση επεσήμανε: «Με αφορμή δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και ισχυρίζονται ότι η ΒΙΟΛΑΝΤΑ απέλυσε εργαζομένους επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες Αρχές, διευκρινίζουμε ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναληθής.

Κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής. Από την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της ΒΙΟΛΑΝΤΑ έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απόλυση.

Το περιεχόμενο οποιασδήποτε κατάθεσης ενώπιον των αρμόδιων Αρχών ουδέποτε αποτέλεσε και δεν αποτελεί κριτήριο για την εργασιακή σχέση οποιουδήποτε εργαζομένου με την εταιρεία.

Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ επέλεξε όλο αυτό το διάστημα να μην απαντά σε κάθε ανυπόστατο ισχυρισμό ή ανακριβές δημοσίευμα, από σεβασμό πρωτίστως στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και στις οικογένειές τους, αλλά και στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η στάση αυτή, όμως, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως ανοχή απέναντι στην παραπληροφόρηση.

Η συνεχιζόμενη αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών έχει πλέον ξεπεράσει κάθε εύλογο όριο και προκαλεί πραγματική ζημία στην εταιρεία, στους εργαζομένους και στη φήμη της.

Για τον λόγο αυτό, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας».

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