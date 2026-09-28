Θεσσαλονίκη: «Βομβάρδιζε» με μηνύματα στο… IRIS την πρώην του και καταδικάστηκε

Όταν ξεκίνησε να μπαίνει στη ζωή μας το σύστημα IRIS, κανείς δεν φανταζόταν ότι χρόνια μετά ένας 35χρονος στη Θεσσαλονίκη θα το χρησιμοποιούσε για να στέλνει ερωτικά και απειλητικά μηνύματα στην πρώην σύντροφό του μέσω των αιτιολογιών μεταφοράς.

Η συγκεκριμένη υπόθεση απασχόλησε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με τον κατηγορούμενο να καταδικάζεται για ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς δεν πτοήθηκε που η γυναίκα τον είχε μπλοκάρει από όλες τις εφαρμογές στα κοινωνικά δίκτυα και τη «βομβάρδιζε» με εκατοντάδες μηνύματα μέσω της τραπεζικής εφαρμογής ενώ βρισκόταν και έξω από την πόρτα του σπιτιού της.

Σύμφωνα με το thestival.gr, όπως ανέφερε στην κατάθεσή της, με τον κατηγορούμενο γνωρίστηκαν καθώς εργάζονταν στην ίδια εταιρεία και ανέπτυξαν ερωτικό δεσμό, έως ότου εκείνος άρχισε να εκδηλώνει περίεργη συμπεριφορά και να κάνει σκηνές ζηλοτυπίας. Αφορμή ήταν ένα επαγγελματικό της ταξίδι στην Αθήνα, για το οποίο βρέθηκε να απολογείται διαρκώς, αφού ο 35χρονος πίστευε ότι συνευρισκόταν με άλλους άνδρες.

«Άρχισε να ζηλεύει τους πάντες στη δουλειά, απλά και μόνο επειδή ήταν άντρες. Έγινε επιθετικός, με έβριζε στις κλήσεις και στα μηνύματα, με απειλούσε ότι θα μιλήσει με άτομα στον χώρο εργασίας μας για να με καταστρέψει και ότι θα χτυπούσε τον έναν και τον άλλο. Κατάλαβα τον χαρακτήρα του και φοβήθηκα, δεν ήξερα αν υπήρχε και ψυχική νόσος», κατέθεσε.

Όπως είπε στη συνέχεια, κάποιους μήνες μετά τη γνωριμία τους προσπάθησε να διακόψει τη σχέση τους, ωστόσο ο 35χρονος δεν το δεχόταν. «Όταν προσπάθησα να το λήξω, ξεκίνησαν τα μεγάλα προβλήματα. Άρχισε να στέλνει μηνύματα σε συναδέλφους μου και να με τιμωρεί για υποτιθέμενες σχέσεις που είχα. Ερχόταν στη δουλειά συνέχεια, στο τμήμα που εργαζόμουν. Τον έβλεπα διαρκώς μπροστά μου, με παρακολουθούσε και μου έστελνε μηνύματα», είπε, προσθέτοντας ότι «για ενάμιση χρόνο είναι κάθε ημέρα κάτω από το σπίτι μου, δεν μπορώ ούτε να βγω έξω».

«Είναι οξύθυμος και δεν μπορώ να τον αποφύγω. Ερχόταν στο σπίτι μου για να περάσει καλά. Πριν από έναν μήνα ήρθε σπίτι μου και περάσαμε το βράδυ μαζί. Μετά έλεγε ξανά και ξανά ότι δεν έχουμε σχέση και ότι θέλει μόνο να περνάμε καλά. Το ίδιο έγινε πέντε φορές μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Θέλει να μου επιβάλει ότι αυτές είναι οι συνέπειες που δέχομαι όταν δεν κάνω αυτό που μου λέει». Σχετικά με το επίδικο περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του στις 21 Σεπτεμβρίου, η γυναίκα ανέφερε ότι επέστρεφε στο σπίτι της και αντιλήφθηκε ότι την παρακολουθούσε, ενώ για πολλοστή φορά της έστελνε μηνύματα μέσω… IRIS, καθώς τον είχε «μπλοκάρει» στα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα, όπως είπε, χτυπούσε το κουδούνι του σπιτιού της, όπως συνήθιζε να κάνει πολλές φορές όταν δεν απαντούσε στις κλήσεις του.

Στην απολογία του ο 35χρονος παραδέχτηκε ότι έστελνε μηνύματα στην πρώην σύντροφό του και ότι… επέμενε για να συναντηθούν, αλλά ισχυρίστηκε ότι θεωρούσε πως η γυναίκα το ήθελε και δεν είχε σκοπό να την κάνει να νιώσει πως απειλείται. «Με είχε μπλοκάρει από παντού, αλλά θεωρούσα ότι ήθελε να επικοινωνήσουμε, γι’ αυτό της έστελνα στο IRIS. Ήθελε προσοχή και ζήτηση, να λέει ότι εγώ την κυνηγάω. Το βράδυ πήγα και χτύπησα το κουδούνι της, γιατί πολλές φορές όταν χτυπούσα θυροτηλέφωνο μου άνοιγε να ανέβω στο σπίτι ή καθόμασταν στο παρκάκι», ανέφερε.

«Την κάλεσα πολλές φορές την Κυριακή. Άφησε το κινητό ανοιχτό και νόμιζα ότι μιλάω μαζί της, αλλά είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα για να με καταγγείλει», κατέληξε. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή. Επιπλέον, του επιβλήθηκαν και παρεπόμενες ποινές, όπως της απαγόρευσης επικοινωνίας και προσέγγισης του θύματος.

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