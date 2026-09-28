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ΚΡΗΤΗ

Κρουσώνας: Τίμησαν τους πεσόντες εν ώρα εργασίας (εικόνες)

Εργατικό Κέντρο Εκδήλωση Μνήμης
clock 18:07 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την Κυριακή 27/9/2026 πραγματοποιήθηκε η τελετή μνήμης όλων εκείνων των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά την ώρα της εργασίας τους. 

Το μνημείο στον Άγιο Γεώργιο Κοκκινιάκο Κρουσώνα αποτελεί έναν σταθερό τόπο μνήμης για τους ανθρώπους που δεν επέστρεψαν ποτέ από τη δουλειά στις οικογένειές τους. Κάθε χρόνο, η τελετή υπενθυμίζει πως πίσω από κάθε εργατικό δυστύχημα βρίσκεται μια ανθρώπινη ιστορία, μια οικογένεια και μια απώλεια που δεν σβήνει.

Εργατικό Κέντρο Εκδήλωση Μνήμης

Η ημέρα αυτή  δεν αποτελεί μόνο μια αφορμή για να θυμηθούμε όσους δεν επέστρεψαν ποτέ στις οικογένειες τους , αλλά και μια διαρκή και επιτακτική λήψη ουσιαστικών  μέτρων προστασίας στους χώρους της εργασίας.

Εργατικό Κέντρο Εκδήλωση Μνήμης

Η ανθρώπινη ζωή και ακεραιότητα αποτελούν αδιαπραγμάτευτα αγαθά, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. 

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