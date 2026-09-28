Έκρηξη στην Πλάκα: «Με ένα μικρό κοστολόγιο θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η τραγωδία», λέει ειδικός

«Εικάζουμε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από συσσωρευμένο αέριο», ανέφερε ο Γιώργος Καλύβας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, το μεσημέρι της Δευτέρας (28/09), για την έκρηξη στην Πλάκα που είχε σαν τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων ανέφερε πως «Κατά πάσα πιθανότητα, η συσσώρευση του αερίου έγινε από διαρροή μέσα στο διαμέρισμα. Η εγκατάσταση του μηχανήματος ήταν στην κουζίνα ενώ δεν γνωρίζουμε αν έχει επισκεφθεί το χώρο συνάδελφος για συντήρηση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Καλύβα, «θα μπορούσε να υπάρχει μια διαρροή στον σωλήνα ή στο ίδιο το μηχάνημα, να συσσωρεύτηκε το αέριο σε κλειστό χώρο και ο ένοικος να πάτησε τον διακόπτη για να ανάψει το φως και να έγινε η έκρηξη».

«Έκρηξη φυσικού αερίου σε διαμερίσματα, δεν έχω ξαναδεί», τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. «Τα περισσότερα μηχανήματα του φυσικού αερίου μπαίνουν στο μπαλκόνι. Το αέριο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα και διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα, δεν θα υπήρχε κανένα μα κανένα πρόβλημα. Είναι απαράδεκτο, δηλαδή εγκατεστημένη ισχύ μέσα σε ένα διαμέρισμα να μην έχει βαλβίδες ασφαλείας, γιατί στην ουσία αυτό το συγκεκριμένο διαμέρισμα δεν πρέπει να έχει κανέναν κανόνα ασφάλειας».

Η γραμμή θα έπρεπε να είχε μια μικρή βαλβίδα και έναν ανιχνευτή αερίου, που δεν υπήρχε. Για να καταλάβει ο κόσμος, με ένα μικρό κοστολόγιο θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αυτό το συμβάν. Δηλαδή με ένα αισθητήριο ανίχνευσης αερίου με σειρήνα και μια βαλβίδα στη γραμμή μετά τον μετρητή, θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει όλο αυτό που έγινε».

«Η νομοθεσία του 2011 είναι ξεκάθαρη και λέει ότι κάθε χρόνο κάθε συσκευή υγραερίου φυσικού αερίου πετρελαίου πρέπει να συντηρείται. Επίσης, η νομοθεσία ορίζει ότι κάθε τέσσερα χρόνια πρέπει να γίνεται έλεγχος στεγανοποίησης γραμμής, για το αν έχει διαρροή η γραμμή. Από εκεί και πέρα υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης, αν δεν θέλει να συντηρήσει το μηχάνημά του».

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