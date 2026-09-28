Ρέθυμνο: «Απογεύματα Αρχιτεκτονικής» με επίκεντρο την πόλη και τον δημόσιο χώρο

Έναν νέο θεσμό που συνδέει την αρχιτεκτονική κληρονομιά του Ρεθύμνου με τον σύγχρονο αστικό σχεδιασμό και τον δημόσιο χώρο επιχειρεί να εδραιώσει ο Δήμος Ρεθύμνης, με τα «Απογεύματα Αρχιτεκτονικής 2026», τα οποία διοργανώνονται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής. Μετά την πρώτη διοργάνωση, ο θεσμός εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων της πόλης, με στόχο αφενός την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής της κληρονομιάς και αφετέρου την ανάπτυξη διαλόγου για τη σύγχρονη πόλη και τη σχέση των πολιτών με τον δημόσιο χώρο. Η φετινή διοργάνωση ξεκινά τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στην εκδήλωση «Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Ρέθυμνο. Η ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου μέσα από Διπλωματικές Εργασίες της Αρχιτεκτονικής Σχολής» θα παρουσιαστούν 13 διπλωματικές εργασίες νέων αρχιτεκτόνων. Οι εργασίες θα εκτεθούν στο Σπίτι του Πολιτισμού από τις 5 έως τις 12 Οκτωβρίου, με επιμελητές τους καθηγητές Μαριάνθη Λιάπη, Νίκο Σκουτέλη και Αλέξιο Τζομπανάκη. Μέσα από τις προτάσεις των νέων αρχιτεκτόνων επιχειρείται να παρουσιαστεί μια διαφορετική ματιά πάνω στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Το πρόγραμμα συνεχίζεται το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με επίκεντρο τον δημόσιο χώρο και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου. Οι μελετητές του νέου μουσείου Γιάννης Κίζης και Παναγιώτης Γραμματόπουλος θα παρουσιάσουν την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση σε στρογγυλό τραπέζι. Η αυλαία των εκδηλώσεων θα πέσει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, με την παρουσίαση από τον αρχιτέκτονα Στέλιο Στεφανάκη της πρότασης αποκατάστασης και επανάχρησης του οθωμανικού ριβελίνο της Φορτέτσας ως φορέα πολιτισμού.

Όπως επισημαίνεται από τον Δήμο, η αρχιτεκτονική εντάσσεται πλέον σταθερά στο πολιτιστικό ημερολόγιο του Ρεθύμνου, δίπλα στο θέατρο, τη μουσική, τη γλυπτική, τη ζωγραφική, τον χορό, τον κινηματογράφο και τη φωτογραφία. Παράλληλα, μέσα από την παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών επιδιώκεται να δοθεί χώρος στις προτάσεις και στους προβληματισμούς μιας νέας γενιάς αρχιτεκτόνων. Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Σπίτι του Πολιτισμού, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ώρα προσέλευσης στις 19:00 και έναρξη στις 19:30.

Διαβάστε επίσης

Βουκολιές: Αναβάλλεται η ενημερωτική εκδήλωση για τις ασθένειες του αβοκάντο

Έρχεται "τσουνάμι" ανατιμήσεων σε πολλά προϊόντα - "Καίνε" τα οικοδομικά υλικά