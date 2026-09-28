Ξέχνα τις προθεσμιακές: Πώς 10.000€ σου δίνουν έως 465€ καθαρό κέρδος στη διετία!

Η αναζήτηση ικανοποιητικών αποδόσεων για τις οικονομίες των νοικοκυριών αποτελεί μια συνεχή πρόκληση, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου τα επιτόκια των παραδοσιακών καταθέσεων παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Στο προσκήνιο έρχονται εκ νέου εναλλακτικά αποταμιευτικά και επενδυτικά προϊόντα, με την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank να προσφέρουν λύσεις που μπορούν να αποφέρουν κέρδος έως και 465 ευρώ για μια μέση αποταμίευση ύψους 10.000 ευρώ με ορίζοντα διετίας.

Πρόκειται για τα νέα Αμοιβαία Κεφάλαια συγκεκριμένης διάρκειας (τακτικής λήξης), τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να «κλειδώνουν» υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τις απλές προθεσμιακές καταθέσεις, εκμεταλλευόμενα την αγορά των κρατικών και εταιρικών ομολόγων.Πού οφείλεται το κέρδος των 465 ευρώ;

Τα συγκεκριμένα προϊόντα προσφέρουν μια εκτιμώμενη συνολική απόδοση που κυμαίνεται μεταξύ 4% και 4,65% στη διετία. Αυτό σημαίνει ότι για μια τοποθέτηση 10.000 ευρώ, ο επενδυτής μπορεί να προσδοκά καθαρό όφελος έως και 465 ευρώ στη λήξη της περιόδου.

Το μεγάλο «όπλο» αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι το φορολογικό τους καθεστώς. Σε αντίθεση με τις κλασικές προθεσμιακές καταθέσεις, όπου οι τόκοι φορολογούνται με 15%, η υπεραξία και τα μερίσματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (UCITS) είναι πλήρως αφορολόγητα. Συνεπώς, μια απόδοση της τάξης του 2,33% ετησίως στα προϊόντα αυτά ισοδυναμεί με ένα ονομαστικό επιτόκιο προθεσμιακής κατάθεσης ύψους περίπου 2,75%.

Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ανά τράπεζα

Εθνική Τράπεζα: Διαθέτει το νέο προϊόν ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI, με την περίοδο εγγραφών να ολοκληρώνεται στις 2 Νοεμβρίου 2026 και ημερομηνία λήξης τη 2α Νοεμβρίου 2028. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής ορίζεται στα 2.000 ευρώ, καθιστώντας το προσβάσιμο και σε μικρότερους αποταμιευτές.

Eurobank: Προσφέρει αντίστοιχης φιλοσοφίας 24μηνα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια τακτικής λήξης, τα οποία επιδιώκουν να διασφαλίσουν στους κατόχους τους παρόμοιες ετήσιες αποδόσεις μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι αποταμιευτές

Ρίσκα και Δεσμεύσεις

Παρά τις ελκυστικές αποδόσεις, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να κατανοήσουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν λειτουργούν ακριβώς όπως ένας παραδοσιακός τραπεζικός λογαριασμός:

Δεν υπάρχει εγγύηση κεφαλαίου: Βάσει του θεσμικού πλαισίου, τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Αν και η επένδυση γίνεται σε ομόλογα που επιλέγονται για να λήξουν ακριβώς μαζί με το αμοιβαίο (μειώνοντας δραστικά το ρίσκο), θεωρητικά υφίσταται ο κίνδυνος αγοράς ή πιστωτικού γεγονότος κάποιου εκδότη.

Δέσμευση για 2 χρόνια: Ο επενδυτικός ορίζοντας είναι αυστηρά 24 μήνες. Παρότι η ρευστοποίηση είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη, αυτή θα γίνει στην τρέχουσα τιμή του μεριδίου εκείνης της ημέρας.

Αν οι συνθήκες στις αγορές ομολόγων είναι αρνητικές, ο αποταμιευτής ενδέχεται να υποστεί απώλεια μέρους του αρχικού του κεφαλαίου, ενώ μπορεί να επιβαρυνθεί και με προμήθεια εξόδου.

Για τους αποταμιευτές που διαθέτουν κεφάλαια τα οποία δεν θα χρειαστούν άμεσα για την επόμενη διετία και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν ένα ελάχιστο επενδυτικό ρίσκο, τα νέα προϊόντα της Εθνικής και της Eurobank αποτελούν μια από τις πιο ανταγωνιστικές επιλογές της αγοράς για τη θωράκιση και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των χρημάτων τους.

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