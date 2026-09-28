Μαρία Μαζωνάκη: «Μέσα στον πόνο μου, είναι μια μικρή παρηγοριά να βλέπω πόσο αγαπήθηκε»

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, αναφέρθηκε στις κινήσεις συναδέλφων και συνεργατών του, οι οποίοι επέλεξαν διαφορετικούς τρόπους για να τον αποχαιρετήσουν και να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του.

«Με συγκίνησε βαθιά ο τρόπος που οι συνάδελφοι του αδελφού μου τον αποχαιρέτησαν. Άλλοι τραγουδώντας τα τραγούδια του, άλλοι ακυρώνοντας τις εμφανίσεις τους και επιλέγοντας τη σιωπή, όλοι όμως με αγάπη και σεβασμό», είπε στην εκπομπή Πρωινό.

«Μέσα στον πόνο μου, είναι μια μικρή παρηγοριά να βλέπω πόσο αγαπήθηκέ. Γιατί ένας άνθρωπος δεν φεύγει όσο υπάρχουν καρδιές που τον θυμούνται και φωνές που συνεχίζουν να τραγουδούν τα τραγούδια του», συμπλήρώσε.

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