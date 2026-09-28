Αναγέννηση-Πετράκης: «Μπορούμε να είμαστε η έκπληξη της χρονιάς»

Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου νίκησε με 88-87 το Λαύριο εκτός έδρας και πήρε την πρόκριση για το Final-4 – UNICEF Trophy. Ο γκαρντ των Κρητικών, Τίμων Πετράκης, μίλησε στην εκπομπή «Άκου τι έκανες» του EOK WebRadio με τον Λεωνίδα Πιστιόλη και τον Κώστα Ζαφείρη. Αναλυτικά είπε:

Για την πρόκριση στο Final-4 – UNICEF Trophy: «Ήταν πολύ σημαντικό για τον σύλλογο. Είναι μια ιστορική πρόκριση και για την κοινωνία του Αρκαλοχωρίου, γιατί φέτος είναι και η πρώτη σεζόν της Αναγέννησης στην Elite League. Τα θέλαμε τα παιχνίδια, το δείξαμε κιόλας, είχαμε πολλή ενέργεια και πάθος. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που προκριθήκαμε στο Final-4 – UNICEF Trophy. Αυτό, όμως, θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο και είναι πολύ αργότερα, οπότε προς το παρόν κρατάμε μόνο την πρόκριση. Είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά το αφήνουμε στην άκρη τώρα».

Για το νικηφόρο ξεκίνημα της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου στη σεζόν: «Έχουμε κάνει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα, ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι. Δε θα είναι το ίδιο εύκολο όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να κρατήσουμε σταθερά αυτήν την απόδοση. Πιστεύω θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό σύνολο, που σε κάθε παιχνίδι θα παλεύει και έτσι θα καταφέρουμε να πετύχουμε τον πρωταρχικό μας στόχο, που είναι η παραμονή. Αν μπορέσουμε στη συνέχεια να κάνουμε κάτι παραπάνω, θα το “κυνηγήσουμε”. Δεν ξεφεύγουν τα μυαλά μας».

Για το ότι οι δύο νίκες στο Κύπελλο ήρθαν χωρίς κάποιος ξένος της ομάδας να «τραβήξει το κουπί» επιθετικά: «Το δείγμα είναι μικρό. Μπορεί να μην ήταν πρώτοι σκόρερ οι ξένοι μας, ωστόσο συνέβαλαν τα μέγιστα στα αποτελέσματα αυτά. Μπορεί σε κάθε αγώνα να είναι διαφορετικός ο πρώτος σκόρερ της ομάδας μας, αλλά η βοήθεια που παίρνουμε απ’ τον οποιονδήποτε παίκτη του ρόστερ είναι πολύ σημαντική. Θα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ομάδας. Θεωρώ θα υπάρχει πλουραλισμός, θα βοηθάμε όλοι, θα κινείται η μπάλα και θα έχουμε όλοι συμμετοχή. Ίσως έτσι μπορεί να διασκορπιστεί η συμβολή του καθενός».

Για το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας: «Η ομάδα βρίσκεται σε μια αρκετά καλή κατάσταση, αν και είμαστε αυτήν τη στιγμή οκτώ ενεργοί παίκτες που συμμετέχουμε στα ματς. Έχουμε τέσσερις απουσίες και, μάλιστα, βασικών παικτών. Θεωρώ θα συνεχίσουμε μ’ αυτόν τον τρόπο και όταν επανέλθουν κι εκείνοι κανονικά θα ενταχθούν στο ίδιο μοτίβο και θα συνεχίσουμε ακόμα καλύτερα με τη βοήθειά τους. Σαφέστατα θα βελτιωθούμε πολύ και θ’ ανέβουμε επίπεδο».

Για το αν η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου μπορεί να είναι η ομάδα-έκπληξη στη φετινή χρονιάς: «Όσο περνάει ο καιρός και βλέπω τον τρόπο που παίζουμε και ότι αυτό έχει μια συνέχεια, μου περνάει κι εμένα απ’ το μυαλό αυτή η άποψη. Πιστεύω μπορεί να γίνει αυτό και να είμαστε η έκπληξη. Ελπίζω σε κάτι τέτοιο. Αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε και ν’ αποδίδουμε έτσι, δε θα είναι και έκπληξη εν τέλει».

Για τη στήριξη του κόσμου: «Είναι μοναδική εμπειρία όταν παίζουμε εντός. Υπάρχει μεγάλη στήριξη και το γήπεδο γεμίζει σε κάθε παιχνίδι. Υπάρχει ένταση και είναι κάτι που θα πρέπει να ζήσει ο καθένας. Υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για τη φετινή σεζόν. Η κοινωνία έχει “αγκαλιάσει” αυτήν την ομάδα, η χαρά της ομάδας είναι και της κοινωνίας. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Βέβαια, η έδρα μας θα είναι τα “Δύο Αοράκια”, οπότε μπορεί στο πλάνο να μη φαίνεται αυτό, αλλά είμαι σίγουρος πως το πλήθος του κόσμου θα είναι μεγάλο και θα υπάρχει στήριξη».

Για το πώς βιώνει τη δεύτερη σεζόν του στην Αναγέννηση: «Αισθάνομαι πολύ καλά, η ομάδα είναι πολύ καλά οργανωμένη και δεν υπάρχει κανένα παράπονο απ’ οποιαδήποτε κατεύθυνση. Τώρα είναι η δεύτερή μου χρονιά και αισθάνομαι ακόμα καλύτερα, γνωρίζω τι ζητάει ο κόουτς και μπορώ να βοηθήσω περισσότερο έχοντας καταλάβει και το νόημα της φιλοσοφίας του προπονητή».