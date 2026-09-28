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ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Ανασύρθηκε νεκρός 51χρονος Γερμανός τουρίστας

πνιγμός
clock 20:24 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας άνδρας 51 ετών, υπήκοος Γερμανίας, ανασύρθηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή «Σαλιάρα» Θάσου.

Σύμφωνα με τη λιμενική αρχή, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους και από πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Θάσου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

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