ΚΚΕ Ηρακλείου: Σύσκεψη στην Πλατεία Νίκαιας - Στο επίκεντρο οι ανάγκες των Νοτίων Συνοικιών

Οι ΚΟΒ του ΚΚΕ Νοτίων Συνοικιών και Ατσαλένιου-Μασταμπά διοργανώνουν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στην Πλατεία Νίκαιας Σύσκεψη - Εκδήλωση με θέμα : «Με πιο δυνατό ΚΚΕ ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες».



Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στα λαϊκά προβλήματα των γειτονιών του Ηρακλείου, πιο συγκεκριμένα των νοτίων συνοικιών και κυρίως για τη σχολική στέγη, το νερό, τη στάθμευση, την καθαριότητα, και την καύση απορριμμάτων.





Ομιλητές θα είναι ο Μανώλης Συντυχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και Βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ, η Λίνα Ανδρουλάκη, μέλος της ΕΟΕ της Επιτροπής Περιοχής του ΚΚΕ και δημοτική σύμβουλος Ηρακλείου με τη Λαϊκή Συσπείρωση και ο Δημήτρης Δουλουφάκης, δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ηρακλείου. Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει η Στέλλα Γαλατιανού, στέλεχος του ΚΚΕ και τοπική σύμβουλος της 4ης δημοτικής κοινότητας του δήμου Ηρακλείου.

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