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Σητεία - 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο: Το μέλλον και οι προοπτικές της Ανατολικής Κρήτης

Σητεία
clock 20:38 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Ο Δήμος Σητείας και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. διοργανώνουν το 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Σητείας, στις 16–17 και 18 Οκτωβρίου 2026, στον συνεδριακό χώρο του Sitia Beach City Resort & Spa.

Το Συνέδριο αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών της Σητείας και της ευρύτερης περιοχής, δημιουργώντας έναν χώρο ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτείας, της επιχειρηματικής και παραγωγικής κοινότητας, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.



Κεντρικός άξονας είναι η συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες της Σητείας και της Ανατολικής Κρήτης, με έμφαση στις δημόσιες υποδομές, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, την παραγωγική ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την απασχόληση, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την κλιματική κρίση, τις υπηρεσίες υγείας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσα από εισηγήσεις, παρουσιάσεις και θεματικές συζητήσεις, το Συνέδριο επιδιώκει να αναδείξει καλές πρακτικές, να ενισχύσει τις συνεργασίες μεταξύ φορέων και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για τη Σητεία και την Ανατολική Κρήτη, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.



Το απόγευμα της Παρασκευής, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση προς τιμήν του Νίκου Πετράκη, πρώην Δημάρχου Σητείας και Επίτιμου Προέδρου του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας.

Είσοδος ελεύθερη.

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Σητεία αναπτυξιακό συνέδριο
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