ΠΑΓΝΗ: Κινητοποιήσεις και στάση εργασίας των εργαζομένων κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας

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Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες εικόνες για την κατάσταση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη έρχονται στο προσκήνιο, με αφορμή την προγραμματισμένη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο νησί για τα εγκαίνια νέων υποδομών στα ΤΕΠ και την ογκολογική περίθαλψη του ΠΑΓΝΗ.

Από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση παρουσιάζει το νοσοκομείο ως πρότυπο της χώρας με τη στήριξη των ευρωπαϊκών πόρων, και από την άλλη, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής προχωρούν σε στάση εργασίας, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τις κομμένες κορδέλες κρύβεται ένα σύστημα που «γονατίζει» ασθενείς και προσωπικό.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ

Η Κυβέρνηση κόβει κορδέλες, κάνει φιέστες και πανηγύρια, ενώ στο ΠΑΓΝΗ υγειονομικοί και ασθενείς γονατίζουν!

Πριν από έναν μήνα (29/8), ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε —με αφορμή την παράδοση του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Κισσάμου— ότι στις αρχές Οκτώβρη θα περιοδεύσει σε όλη την Κρήτη για τα εγκαινιάσει όσα έργα δημιουργήθηκαν ή ανακαινίστηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ΠΑΓΝΗ, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας, καθώς και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στα ΤΕΠ και στην ογκολογική περίθαλψη.

Η αλήθεια όμως είναι μία: Το ΠΑΓΝΗ και η δημόσια υγειονομική περίθαλψη στηρίζονται όχι στις πολιτικές της κυβέρνησης, αλλά στο φιλότιμο, στον επαγγελματισμό και στην αυταπάρνηση των μαχόμενων υγειονομικών! Όλα αυτά συμβαίνουν κόντρα στη στρατηγική της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, που θεωρεί την υγεία εμπόρευμα και τους ασθενείς πελάτες.

Οι τραγικές ελλείψεις στο νοσοκομείο μας, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες δημόσιες δομές υγείας του νησιού, είναι αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής που ακολουθούν στην υγεία εδώ και χρόνια τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και όλες οι προηγούμενες!

Βλέπουν την υγεία ως κόστος και εμπόρευμα, τον ασθενή ως πελάτη και βάζουν το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή, καταδικάζοντας τον λαό στην ανασφάλεια και θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή.

Σπρώχνουν τους ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα.

Νομοθετούν απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία επί πληρωμή αντί να προσλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό, ώστε να εξαλειφθούν οι μεγάλες λίστες αναμονής.

Μας λένε ανενδοίαστα ότι μόνο όποιος έχει χρήματα δικαιούται υγεία και περίθαλψη.

Αποτελεί πρόκληση να εμφανίζονται ως «κοσμογονία» ορισμένα αναγκαία έργα ανακαίνισης και επέκτασης κτιρίων, τη στιγμή που:

1. O ήδη ξεπερασμένος οργανισμός του νοσοκομείου προβλέπει 1.871 οργανικές θέσεις, εκ των οποίων είναι καλυμμένες μόλις οι 1.180, αφήνοντας 691 κενές θέσεις!

2. Μόνο το τελευταίο 9μηνο καταγράφηκαν 90 συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις εργαζομένων.

3. Στην ιατρική Υπηρεσία από τις 255 οργανικές θέσεις εργάζονται μόλις 215, ενώ στο υπόλοιπο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας (πλην γιατρών), από τις 242 οργανικές θέσεις καλύπτονται μόλις οι 133!

4. Στη νοσηλευτική Υπηρεσία από τις 1.039 οργανικές θέσεις εργάζονται μόλις 700 (όταν το 2024 ήταν 867 και το 2022 εργάζονταν 996 μόνιμοι και συμβασιούχοι). Στα τέλη του 2025 εργάζονταν 648 μόνιμοι νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), ενώ σήμερα έχουν απομείνει μόλις 604.

5. Στη Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία από τις 286 οργανικές θέσεις εργάζονται 106 ενώ στην Τεχνική Υπηρεσία από τις 89 οργανικές θέσεις καλύπτονται μόλις 26 από μόνιμο προσωπικό.

6. Παράλληλα βρίσκονται σε διαρκή ανασφάλεια 349 συμβασιούχοι και 65 ειδικευόμενοι νοσηλευτές. Εργάζονται επίσης 255 ειδικευόμενοι γιατροί και 27 επικουρικοί.

7. Ακόμη και σήμερα, 7 κλίνες ΜΕΘ παραμένουν κλειστές, ενώ πέντε χρόνια μετά την πανδημία COVID-19, παραμένουν συγχωνευμένες κλινικές, όπως η Καρδιοχειρουργική (ΚΔΧ) και η ΩΡΛ.

8. Νέα τμήματα και μονάδες λειτουργούν με το οργανόγραμμα του 2012 και χωρίς επιπλέον προσωπικό (π.χ. Κατ’ Οίκον Νοσηλεία, Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις, Μονάδα Εγκεφαλικών, Μονάδα Διαλύσεων Κυτταροστατικών, Μονάδα Επιληψίας, Αποστείρωση, Μαιευτήριο, Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας Αιματολογικών Ασθενών).

9. Η ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ δέχεται διακομιδές από όλη την Κρήτη και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, με αποτέλεσμα η πληρότητά της σε περιόδους έξαρσης λοιμώξεων αλλά και κατά την τουριστική περίοδο να ξεπερνά συχνά το 100%.

Καλά τα κτίρια — αλλά να μας πει η Κυβέρνηση: ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ;

Την ίδια ώρα που το νοσοκομείο αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, με τμήματα να παραμένουν κλειστά και άλλα να λειτουργούν οριακά χάρη στην υπερπροσπάθεια των εργαζομένων, την ώρα που οι απάνθρωπες εξοντωτικές βάρδιες (απόγευμα - πρωί - νύχτα) έχουν εξαντλήσει το προσωπικό.

Την ώρα που οι μισθοί μας παραμένουν καθηλωμένοι εδώ και χρόνια, η ακρίβεια και η φοροληστεία ροκανίζουν το εισόδημά μας και αναγκαζόμαστε να κάνουμε δύο και τρεις δουλειές για να επιβιώσουμε:

Προκαλούν προβάλλοντας τα «κοστολογημένα προγράμματά τους», τη στιγμή που τα φορολογικά έσοδα είναι 20 φορές μεγαλύτερα από τις παροχές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, ενώ οι δαπάνες για ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς φτάνουν τα 7,5 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Όλες οι κυβερνήσεις διατηρούν προκλητικά τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών και τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών.

Την ίδια στιγμή, τολμούν να ισχυρίζονται ότι «δεν αντέχει η οικονομία» όταν διεκδικούμε αύξηση των δαπανών για την υγεία, και χαρακτηρίζουν «μαξιμαλιστικές» και «εκτός δημοσιονομικών αντοχών» τις διεκδικήσεις μας για προσλήψεις και αυξήσεις μισθών!

ΦΤΑΝΕΙ ΩΣ ΕΔΩ! Δεν πάει άλλο! Η κατάσταση είναι τραγική — Τα «Τέμπη της Υγείας» είναι εδώ! Δεν ανεχόμαστε άλλο την κοροϊδία και την εγκατάλειψη! Κόστος για τις ανάγκες μας είναι η πολιτική και το σύστημα που υπηρετείτε! Για εμάς, το πραγματικά τεράστιο κόστος είναι να λείπουν γιατροί και νοσηλευτές από τα νοσοκομεία και να θεωρείται η υγεία η δική μας και των παιδιών μας ως πολυτέλεια!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ:

· Δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους, με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Πλήρης κατάργηση των πληρωμών των ασθενών για περίθαλψη.

· Μαζικές προσλήψεις μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Άμεση και ταυτόχρονη προκήρυξη όλων των κενών θέσεων με ουσιαστικά κίνητρα.

· Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Έξω οι εργολάβοι από τα νοσοκομεία. Μονιμοποίηση όλου του προσωπικού στην καθαριότητα, τη σίτιση και τη φύλαξη.

· Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), των Κέντρων Υγείας και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη και την αποκατάσταση. Πλήρης στελέχωση των Περιφερειακών και Αγροτικών Ιατρείων με Γενικούς Γιατρούς, νοσηλευτές και μαίες.

· Ειδική μέριμνα και φροντίδα με δημόσιες υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις οικογένειές τους, τους ηλικιωμένους, τους χρόνια πάσχοντες, τους νεφροπαθείς κ.ά.

· Άμεση ένταξη όλων των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ).

· Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς όλων των εργαζομένων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

· Ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΦΙΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ

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