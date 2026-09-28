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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάρωσε τα μετάλλια ο ΘΑ.Ν.Ο.Σ. σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο SUP

ΘΑΝΟΣ SUP
clock 20:45 | 28/09/2026
writer icon Επιμέλεια: Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Τρεις μέρες κορυφαίου αθλητισμού στα νερά της Κρήτης.

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη στον Άγιο Νικόλαο το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας από τις 18 εως 20 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 160 κορυφαίων αθλητών από πολλές ευρωπαικές χώρες.  

Η διοργάνωση έγινε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανό καγιάκ, SUP και SURF, σε συνεργασία με την PADDLE EUROPE, τη Διεθνή Ομοσπονδία Κανό Καγιάκ, τον Δήμο Αγίου Νικολάου και την Περιφέρεια Κρήτης.

Ο Θαλάσσιος Ναυτικός Όμιλος Σανίδας Ηρακλείου (ΘΑ.Ν.Ο.Σ) συμμετείχε με 16 αθλητές και αθλήτριες, καταγράφοντας εξαιρετικές εμφανίσεις και σημαντικές διακρίσεις.

Στα Sprint, η Χρυσή Άννα Κωνσταντάκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία U14, ενώ το χάλκινο μετάλλιο στην ίδια κατηγορία πήρε ο Αριστοτέλης Αμοναχάκης.

Στη Long Distance, ακόμη ένα ασημένιο μετάλλιο ήρθε για τον ΘΑ.Ν.Ο.Σ., αυτή τη φορά με την Παναγιώτα Μποτζάκη στην κατηγορία U14.

Η αγωνιστική δράση συνεχίστηκε λίγες ημέρες αργότερα, στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου, με το ICF SUP World Cup.

Εκεί η Ευδοξία Γιαλαμά ξεχώρισε στην κατηγορία Junior Women, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Sprint και το ασημένιο μετάλλιο στο Technical. Στην ίδια κατηγορία, η Ευαγγελία Βρανάκη κατέλαβε την έβδομη θέση στο Technical.

ΘΑΝΟΣ SUP

Συνολικά, οι αθλητές του ΘΑ.Ν.Ο.Σ. έδωσαν δυναμικό «παρών» στις δύο μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, με μετάλλια, καλές θέσεις και αξιόλογες εμφανίσεις.

Οι επιτυχίες αποτελούν σημαντική επιβράβευση της προσπάθειας των αθλητών και των προπονητών του συλλόγου, με τον ΘΑ.Ν.Ο.Σ. να συνεχίζει την προετοιμασία του για τις επόμενες αγωνιστικές προκλήσεις. '' Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και προπονητές του συλλόγου μας. 

Συνεχίζουμε με στοχοπροσήλωση για τις επόμενες αθλητικές προκλήσεις΄΄τονίζει στην ανακοίνωση του το σωματείο του Ηρακλείου.

SUP

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αθλητών του Θαλάσσιου Ναυτικού Όμίλου Σανίδας Ηρακλείου (ΘΑ.Ν.Ο.Σ):

🏆SPRINT

🥈Κωνσταντάκη Χρυσή Άννα – 2η ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία U14

🥉Αμοναχακης Αριστοτέλης – 3ος χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία U14

Μποτζάκη Παναγιώτα – 4η θέση στην κατηγορία U14

Κουκιαδάκη Δήμητρα – 7η θέση στην κατηγορία U14

Γιαλαμά Ευδοξία – 4η θέση στην  κατηγορία Junior Women

Καλαμπαλίκης Βασίλειος – 4η θέση στην κατηγορία 50+ Men

ΘΑΝΟΣ SUP

🏆TECHNICAL

Κωνσταντάκη Χρυσή Άννα – 4η θέση στην κατηγορία U14

Αμοναχακης Αριστοτέλης – 5η θέση στην κατηγορία U14

Μποτζάκη Παναγιώτα – 6η θέση στην κατηγορία U14

🏆LONG DISTANCE

🥈Μποτζάκη Παναγιώτα – 2η ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία U14

Κωνσταντάκη Χρυσή Άννα – 4η θέση στην κατηγορία U14

Κουκιαδάκη Δήμητρα – 6η θέση στην κατηγορία U14

Αμοναχακης Αριστοτέλης – 6η θέση στην κατηγορία U14

Συκάς Ιάσονας – 13η θέση στην κατηγορία U14

Γιαλαμά Ευδοξία – 9η θέση στην  κατηγορία Junior Women

Μεταξά Μαρίνα – 15η θέση στην  κατηγορία Junior Women

Βρανάκη Ευαγγελία – 16η θέση στην  κατηγορία Junior Women

Αναθρεπτάκη Ευαγγελίνα – 20η θέση στην  κατηγορία Junior Women

Παπαδήμου Καλλιόπη - 4η θέση στην κατηγορία 50+ Women

Παπαδάκης Νικόλαος – 8η θέση στην  κατηγορία 40+ Men

ΘΑΝΟΣ SUP

Η αγωνιστική δράση συνεχίστηκε με το ICF SUP World CUP στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου, όπου ο Θαλάσσιος Ναυτικός Όμιλος Σανίδας Ηρακλείου (ΘΑ.Ν.Ο.Σ) έδωσε και εκεί το «παρών» με σημαντικές διακρίσεις.

🏆SPRINT 

🥉Γιαλαμά Ευδοξία – 3η θέση χάλκινο μετάλλιο στην  κατηγορία Junior Women

🏆TECHNICAL

🥈Γιαλαμά Ευδοξία – 2η θέση ασημένιο μετάλλιο στην  κατηγορία Junior Women

Βρανάκη Ευαγγελία – 7η θέση στην  κατηγορία Junior Women

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