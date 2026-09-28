Ψαρράς-Η άγνωστη σχέση με τον Μαζωνάκη

Ο Νίκος Ψαρράς μίλησε στην εκπομπή στο Happy Day αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο είχε συνυπηρετήσει στον στρατό.

«Εγώ δεν έχω πολλές επαφές με γιατρούς γιατί δεν έχει χρειαστεί. Ποτέ δεν ξέρεις γιατί ο καθένας οδηγείται σε έναν γιατρό. Με τον Γιώργο γνωριζόμασταν ήμασταν μαζί φαντάροι.

Τον τελευταίο μήνα που έπρεπε να είχαμε άδεια απολύσεως, εμείς κάναμε μία ταινία για τον στρατό και ήμασταν εκεί, ο Θανάσης Ευθυμιάδης, ο Αντώνης Κανάκης, ο Μάρκος Σεφερλής, εγώ και κάναμε μία ταινία παραγωγής του 7ο επιτελικού, κατά των ναρκωτικών», ανέφερε ο Νίκος Ψαρράς.

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