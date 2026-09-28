Μανώλης Συντυχάκης : Στη Βουλή τα προβλήματα στην προστασία και λειτουργία της Κνωσού

Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης τα προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθούν να υπάρχουν στην προστασία και την ασφαλή λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού.

Με επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Πολιτισμού, ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης ζητά άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τόσο το μνημείο όσο και την ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών.

Στην ερώτηση γίνεται αναφορά σε συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης, προβλήματα με τη γεννήτρια, αλλά και ζητήματα που αφορούν την ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων στην έκδοση εισιτηρίων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πυρασφάλεια, ενώ το ΚΚΕ επισημαίνει νέα περιστατικά που, όπως αναφέρει, καταδεικνύουν προβλήματα στη συντήρηση του χώρου.

Μεταξύ αυτών, η πτώση τμημάτων δέντρων, τα οποία ευτυχώς κατέρρευσαν σε ώρες που ο αρχαιολογικός χώρος ήταν κλειστός για το κοινό, καθώς και η αποκόλληση μικρού μεταλλικού συνδέσμου από στέγαστρο στα «Βασιλικά Διαμερίσματα», στις 17 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την επίκαιρη ερώτηση, το συγκεκριμένο στέγαστρο έχει κατασκευαστεί το 1972, γεγονός που το ΚΚΕ συνδέει με την ανάγκη παρεμβάσεων για την ασφάλεια των υποδομών.

Παράλληλα, ο κ. Συντυχάκης επικαλείται στοιχεία για μείωση των επισκεπτών της Κνωσού κατά περίπου 10.000 τον Ιούλιο και θέτει ζήτημα σχετικά με την τιμή του εισιτηρίου και την πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο.

Το ΚΚΕ ζητά από την υπουργό Πολιτισμού να προχωρήσει σε κατεπείγουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά και στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, με κρατική χρηματοδότηση, για τις ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου.

Η επίκαιρη ερώτηση καταλήγει με αίτημα να ληφθούν μέτρα για την προστασία της Κνωσού, την ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών και την αντιμετώπιση των εργασιακών ζητημάτων.

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