Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 17η Μινωική Διαδρομή από τη Λύττο στο Ψυχρό (Φωτο)

Αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους συμμετέχοντες, οι οποίοι ακολούθησαν τα βήματα της μυθικής πορείας του βασιλιά Μίνωα, από την Αρχαία Λύττο έως το Ψυχρό, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, η 17η Μινωική Διαδρομή. Οι καιρικές συνθήκες δεν στάθηκαν εμπόδιο στη διοργάνωση, με τους συμμετέχοντες να ολοκληρώνουν τη διαδρομή και να απολαμβάνουν μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδύασε την πεζοπορία, τη φύση, την ιστορία και τη μυθολογία.

Η Μινωική Διαδρομή συνδιοργανώθηκε από τους Δήμους Μινώα Πεδιάδας, Χερσονήσου και Οροπεδίου Λασιθίου, με τη συνεργασία και υποστήριξη των Πολιτιστικών Συλλόγων Ψυχρού «Ο Ξένιος Ζευς», Λύττου «Η Αρχαία Λύκτος», του Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Κασταμονίτσας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίου και της Ομάδας Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ».

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Οι περιπατητές ξεκίνησαν από τον Ναό του Τιμίου Σταυρού στην Αρχαία Λύττο, ακολούθησαν τη σηματοδοτημένη διαδρομή και διέσχισαν ένα μοναδικής ομορφιάς φυσικό τοπίο, με τελικό προορισμό την πλατεία του Ψυχρού και τη θερμή φιλοξενία από την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψυχρού Μαρία Πιταροκοίλη και το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.

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Οι συμμετέχοντες φτάνοντας εκεί, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν κέρασμα, ενώ ακολούθησε χορευτική παράσταση από τον Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό όμιλο «Ερφαλής» και κρητικές κοντυλιές από το μουσικό συγκρότημα του Νίκου Κεφαλογιάννη και Γιάννη και Σταύρου Φραγκιαδάκη.

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Tο Δήμο και το Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, μεταφέροντας το μήνυμα του και τις ευχαριστίες του για την επιτυχή διεξαγωγή της 17ης Μινωικής Διαδρομής.

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Στη διοργάνωση συμμετείχαν επίσης, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, ο πρώην Δήμαρχος Γιώργος Μηλιαράς, οι Αντιδήμαρχοι Μανώλης Περυσινάκης και Αγγέλα Χατζάκη, ο Δήμαρχος Χεσαρσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης και η Αντιδήμαρχος Δέσποινα Πλευράκη καθώς και ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης.

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Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι στον χώρο του Τιμίου Σταυρού τοποθετήθηκε πανό με το μήνυμα «Σώστε την Παπούρα», στέλνοντας με αυτό τον τρόπο το μήνυμα για την προστασία του σημαντικού μινωικού μνημείου, στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων και της απόρριψης από το Συμβούλιο της Επικρατείας της προσφυγής που είχε καταθέσει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με πολίτες και φορείς για τη χωροθέτηση των συστημάτων αεροναυτιλίας στον λόφο Παπούρα.

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Οι Δήμοι Μινώα Πεδιάδας, Χερσονήσου και Οροπεδίου Λασιθίου ανανεώνουν το ραντεβού τους για την επόμενη Μινωική Διαδρομή, με στόχο η διοργάνωση να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται.

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