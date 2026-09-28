Βρετανοί υπήκοοι οι πέντε συλληφθέντες στην αεροπορική βάση Φέρφορντ

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι πέντε άνδρες που συνελήφθηκαν κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, που έχει χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ προκειμένου να πλήξουν το Ιράν, είναι όλοι Βρετανοί υπήκοοι που ζουν στο Λονδίνο.

Η αστυνομία τόνισε ότι οι πέντε άνδρες, που συνελήφθησαν χθες Κυριακή ως ύποπτοι για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία, είναι ηλικίας περίπου 25 ετών.

«Αυτή τη στιγμή, εργαζόμαστε για να διαπιστώσουμε τις ακριβείς συνθήκες της δραστηριότητας των συλληφθέντων, τι γνώσεις είχαν και τυχόν κίνητρα πίσω από αυτό το περιστατικό», ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις εικασίες σχετικά με τα κίνητρα πίσω από αυτό το περιστατικό, καθώς και τα ερωτήματα σχετικά με γεωπολιτικά ζητήματα που εγείρονται. Ωστόσο, ζητούμε να δοθεί στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία ο απαραίτητος χώρος και χρόνος ώστε να εργαστεί με προσοχή και σαφήνεια», πρόσθεσε.

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