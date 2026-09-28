Η Περιφέρεια Κρήτης τιμά τους εκπαιδευτικούς που αφυπηρέτησαν στο Ρέθυμνο

Η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει τιμητική εκδήλωση, αφιερωμένη στην Ελληνίδα και στον Έλληνα εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.



Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 6.30 μ.μ., στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι.



«Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί μια ευκαιρία αναλογισμού του πνευματικού βάρους και της σημασίας του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και απόδοσης τιμής σε όσους και όσες έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη διδασκαλία, εμπνέοντας γενιές μαθητών», σημειώνει η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη Δρ. Επιστημών Αγωγής – Κοινωνιολόγος.



Ο στόχος της εκδήλωσης δεν περιορίζεται μόνο στην απονομή τιμητικών διακρίσεων, αλλά φιλοδοξεί να αναδείξει τον σημαντικό πολιτισμικό και κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης ως θεμέλιο για την ανάπτυξη και τη συνοχή της κοινωνίας μας.



Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιωάννης Πυργιωτάκης. Παράλληλα, την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά το Συγκρότημα του Δημήτρη Σγουρού.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα τιμηθούν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου που αφυπηρέτησαν τα έτη 2024 και 2025, ως έκφραση ευγνωμοσύνης για την ανεκτίμητη συμβολή τους στη διαμόρφωση της παιδείας και της κοινωνίας μας.

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