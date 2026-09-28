Επιστημονικό ορόσημο: Ο καρκίνος "καταλαμβάνει" τα αγγεία του εγκεφάλου – Τι αλλάζει στις θεραπείες

Όταν μετακομίζεις σε ένα νέο μέρος, ένα από τα πρώτα πράγματα που μπορεί να κάνεις είναι να φτιάξεις μια ζεστή «φωλιά» για τον εαυτό σου -έναν δικό σου χώρο, όπου όλα είναι ακριβώς όπως τα θέλεις. Όπως αποδεικνύεται, κάτι παρόμοιο, αν και ανατριχιαστικό, μπορεί να κάνει και ο καρκίνος.

Καθώς ένας όγκος αναπτύσσεται, μεταβάλλει το περιβάλλον γύρω του ώστε να εξυπηρετεί τις δικές του ανάγκες - παραμερίζει ιστούς, αναδιαμορφώνει τα αιμοφόρα αγγεία και «καταλαμβάνει» λειτουργίες του οργανισμού προκειμένου να υποστηρίξει την επιβίωση και την ανάπτυξή του.

Τώρα, σύμφωνα με το Science Alert, μια ομάδα επιστημόνων ανέπτυξε μια νέα τεχνική υπερηχογραφήματος, η οποία τους επιτρέπει να παρακολουθούν αυτή τη διαδικασία σε πραγματικό χρόνο, καθώς ένας θανατηφόρος όγκος εγκαθίσταται βαθιά στον εγκέφαλο ενός ποντικιού.

Τι είναι το γλοιβλάστωμα

Ο όγκος είναι γλοιοβλάστωμα και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργεί τη δική του «φωλιά» μπορεί να προσφέρει στοιχεία για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. «Η δυνατότητα της πλατφόρμας μας να καταγράφει και τις τρεις διαστάσεις της εξέλιξης του όγκου in vivo σε ξύπνια ζώα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη μελέτη των νευρο-ογκολογικών διαδικασιών με χωροχρονική ακρίβεια και για την ανάπτυξη βελτιωμένων θεραπειών», γράφει η ομάδα, με επικεφαλής τον χημικό μηχανικό Μιχαήλ Σαπίρο του Caltech, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο iScience.

Δεν υπάρχει «καλό» είδος καρκίνου, όμως ορισμένες μορφές είναι σαφώς πιο επιθετικές από άλλες. Μία από τις πιο επιθετικές είναι μια ομάδα όγκων που ονομάζονται γλοιώματα - συνήθως κακοήθεις όγκοι που προέρχονται από τα νευρογλοιακά κύτταρα ή τους προδρόμους τους στον εγκέφαλο ή τον νωτιαίο μυελό. Η πιο σοβαρή μορφή είναι το γλοιοβλάστωμα, με ποσοστό πενταετούς επιβίωσης μόλις 5% έως 7%.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους τα γλοιώματα είναι τόσο δύσκολο να αντιμετωπιστούν είναι ότι «καταλαμβάνουν» κρίσιμες λειτουργίες του εγκεφάλου προς όφελός τους, συνδεόμενα στενά με τον υγιή ιστό και τα αιμοφόρα αγγεία που τα περιβάλλουν, ώστε να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους.

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