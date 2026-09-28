Ρέθυμνο: ΚΔΑΠ ΑμεΑ και ΚΗΦΗ ενώνουν δυνάμεις για μια ξεχωριστή διαγενεακή δράση

Με ένα ξεχωριστό μήνυμα χαράς, δημιουργίας και συμπερίληψης συμμετέχει το ΚΔΑΠ ΑμεΑ Ρεθύμνου στις δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας. Μαζί με το ΚΗΦΗ Δήμου Ρεθύμνου, παιδιά και ηλικιωμένοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια διαγενεακή γιορτή, με μουσική, θέατρο, παιχνίδι, χορό και κοινές δραστηριότητες. Μια συνάντηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι η χαρά, η δημιουργία και η αγάπη δεν έχουν ηλικία και ότι η συνεργασία και η αποδοχή μπορούν να φέρουν πιο κοντά διαφορετικές γενιές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

''Με ιδιαίτερη χαρά ο Σύλλογος γονέων και φίλων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου δέχτηκε την πρόσκληση από το ΚΗΦΗ Ρεθύμνου, οχι μονο να συμμετέχουμε αλλά να βάλουμε και το δικο μας λιθαράκι στη διοργάνωση και τη σύμπραξη στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 ,10:00-12:00 ΣΠΙΤΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ.



Στην εκδήλωση με τίτλο "ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ-ΓΙΑΤΙ Η ΧΑΡΑ,Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΗΛΙΚΙΑ" που διοργανώνεται από τις δομές της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών οι ωφελούμενοι της πρωινής βάρδιας του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ "ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ήδη απο το τέλος του καλοκαιριού προετοιμάζονται πυρετωδώς ,με τους SOLιστες (την νεανική χορωδία μας) και με μέλη του ΚΗΦΗ Ρεθύμνου ώστε να σας ταξιδέψουν με υπέροχα τραγούδια και να παρασύρουν σε μια γλυκιά νοσταλγία στο χρόνο!



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



 Διαγενεακή Δράση «Γενιές που παίζουν μαζί»



Θεατρική δράση «Σούπερ παππούδες και γιαγιάδες σε δράση»: ο σκηνοθέτης Θωμάς Καντιφές διασκευάζει και παρουσιάζει αγαπημένα παιδικά παραμύθια με τη συμμετοχή μελών των ΚΑΠΗ και του ΚΗΦΗ.



 Χορωδία κίνησης και έκφρασης με τη συμμετοχή της χορωδίας του ΚΗΦΗ «Πάμε σαν Άλλοτε» και ατόμων από τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου. Τραγούδια: «Μη μιλάς άλλο για αγάπη» και «Υπάρχουν χέρια».



 Δημιουργική δραστηριότητα και παιχνίδια συνεργασίας με κοινή συμμετοχή παιδιών και ηλικιωμένων: μπάσκετ με μπαλάκια – κρίκοι στον κώνο – bowling με μπουκάλια κρατάμε τα μπαλόνια στον αέρα – μάντεψε τι κάνω – το ζάρι του γέλιου.



 Αναβίωση παραδοσιακών παιχνιδιών από την Ματίνα Αρβανίτη με τη συμμετοχή όλων των ηλικιών: Μήλα – Κουτσό – Αγάλματα (ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα). Κίνηση για Όλους Flash Mob με τη συμμετοχή της σχολής χορού Δρυγιαννάκη.



 Ήπιες μορφές άσκησης για όλες τις ηλικίες από τους γυμναστές του Δήμου Ρεθύμνης. Κοινός χορός μικρών και μεγάλων.



 Κλείσιμο – «Τραγουδάμε μαζί» Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με κοινή μουσική και τραγούδι από τα μέλη των ΚΑΠΗ και του ΚΗΦΗ, τους μαθητές του Δημοτικού και τα παιδιά του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου. Τραγούδι: «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας». Κοινό μήνυμα: συνεργασία, αποδοχή, συμπερίληψη και σύνδεση των γενεών.

Είναι χαρά μας νας συμμετέχουμε σε δράσεις και συμπράξεις που αφορούν κοινωνικά και πολιτιστικά κομμάτια της κοινωνίας μας στο Δήμο Ρεθύμνου αλλά γινόμαστε και ουσιαστικοί αρωγοί και να βοηθάμε ενεργά στην κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων.



Επίσης η συμμετοχή των ωφελούμενων μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης είναι ένας δρόμος που ανοιχτός προς την ουσιαστική αυτονομία και ισότητα με στόχο τη συμπερίληψη



Σας περιμένουμε με χαρά!''

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