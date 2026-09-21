Άγιος Νικόλαος: Με συναυλία του Βασίλη Σκουλά κλείνει το 2ο Φεστιβάλ Κρηνών

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Με μια μεγάλη συναυλία του Βασίλη Σκουλά, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κρητικής μουσικής παράδοσης, ολοκληρώνεται το 2ο Φεστιβάλ Κρηνών του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, η Λίμνη Βουλισμένη γίνεται το σκηνικό για την καταληκτική εκδήλωση του Φεστιβάλ, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην κρητική μουσική, τον χορό και την παράδοση.

Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 20:00 με μουσικό περίπατο από την Κρήνη της Λίμνης, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη διαδρομή μουσικής μέσα στην πόλη, και θα κορυφωθεί στις 21:00 με τη συναυλία του Βασίλη Σκουλά στη Λίμνη Βουλισμένη.

Μαζί του συμμετέχουν οι μουσικοί Κωστής Βλάσης στη λύρα, Γιώργος Γεροντής, Μανώλης Πρινιωτάκης και Γιώργος Κουνάλης στο λαούτο, καθώς και οι Μανώλης Λουκάκης στη λύρα, Δημήτρης Κοκολάκης στο λαούτο και Νίκος Μουδάτσος στο μαντολίνο.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν επίσης η Σχολή Χορού Γιαννίκου – Ταμπακάκη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρούστα, δίνοντας το δικό τους χρώμα σε μια γιορτή που συνδέει τη μουσική και τον χορό με την πολιτιστική παράδοση του τόπου.

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Η συναυλία σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του 2ου Φεστιβάλ Κρηνών, μιας διοργάνωσης που ανέδειξε τις κρήνες και το υδάτινο στοιχείο ως σημεία αναφοράς της ιστορίας, της μνήμης και της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου.

Το Φεστιβάλ αποχαιρετά το κοινό με μια μεγάλη κρητική μουσική συνάντηση, στην καρδιά του Αγίου Νικολάου και δίπλα σε ένα από τα πλέον εμβληματικά τοπόσημά του.

Διοργάνωση: Δήμος Αγίου Νικολάου – Συνδιοργάνωση: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου

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