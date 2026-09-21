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GOSSIP - LIFESTYLE

Μπάρκα: «Είχα αρκετή ένταση και έγινα απότομη σε κάποιους ανθρώπους μου»

μπαρκα
clock 12:00 | 21/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητά της και αποκάλυψε  πως η περασμένη εβδομάδα ήταν αρκετά απαιτητική.  

«Πέρασε μια εβδομάδα τόσο γεμάτη και τόσο διαφορετικών ρυθμών από όσες είχα τον τελευταίο καιρό! Αλλαγή 2 μπάνιων στο σπίτι: Μαστοράρες φοβεροί! Με έμαθαν να κολλάω, να κόβω άλφα μπλοκ, να χτυπάω με τη ματσόλα μου, να ανοίγω τρύπες σε αρμούς και πολλά άλλα. Πίεση, σκόνη, κόπωση, αλλά τα βγάλαμε εις πέρας όλα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Δανάη Μπάρκα έκανε και μια πιο προσωπική εξομολόγηση, παραδεχόμενη πως η ένταση των προηγούμενων ημερών την έκανε να γίνει απότομη με ορισμένα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Ναι, είχα 2 μέρες από τις 7 αρκετή ένταση και έγινα απότομη σε κάποιους ανθρώπους μου, αλλά κατάλαβαν – όπως προσπαθώ να καταλαβαίνω κι εγώ τις δικές τους δύσκολες φάσεις», ανέφερε.

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