Άγαλμα του Τζον Λένον πωλείται σε δημοπρασία

Άγαλμα τουΤζον Λένονσε φυσικό μέγεθος που εκτίθεται στην οδό Πένι Λέιν του Λίβερπουλ εκτιμάται ότι θα πωληθεί στην τιμή των 100.000 αγγλικών λιρών σε δημοπρασία.







Το γλυπτό από μπρούτζο που δημιουργήθηκε από την αείμνηστη καλλιτέχνιδα Λόρα Λιάν είναι τοποθετημένο έξω από την εκκλησία του Απόστολου Βαρνάβα από τον Αύγουστο του 2022. Μετά την πώλησή του θα αντικατασταθεί από αντίγραφο, σύμφωνα με το BBC.

Η οδός Πένι Λέιν έγινε διάσημη από το ομότιτλο τραγούδι των Beatles το 1967.







Ο οίκος δημοπρασιών Omega διοργανώνει δημοπρασία για την πώλση του αγάλματος στις 29 Σεπτεμβρίου, με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 70.000 και 100.000 αγγλικών λιρών. Στην ίδια δημοπρασία πωλούνται άλμπουμ, αυτόγραφα, καρτ ποστάλ, διαφημιστικά φυλλάδια και φωτογραφίες των Beatles.







Με ύψος σχεδόν 1,8 μ., το άγαλμα του Τζον Λένον απεικονίζει τον τραγουδιστή των Beatles να στηρίζεται σε ένα σύμβολο ειρήνης που φέρει τη λέξη «Imagine».







Το άγαλμα τοποθετήθηκε με την υποστήριξη του Ταμείο Υποστήριξης Πένι Λέιν κοινοτικού οργανισμού με έδρα την περιοχή.

👀 | The life-size John Lennon Peace Statue, which has stood outside St Barnabas Church since 2022, could fetch up to £100,000 at auction later this month. https://t.co/a0VZj8xnMh — Explore Liverpool (@ExploreLpool) September 16, 2026

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