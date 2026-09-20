Ζευγαρά: "Μακάρι να με ευλογήσει κάποια στιγμή ο Θεός να κάνω οικογένεια, αλλά όχι τώρα"

Η Λένα Ζευγαρά μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και τόνισε πως δεν θέλει να εκθέτει την προσωπική της ζωή στα φώτα της δημοσιότητας.

«Είναι επιλογή μου, γιατί δεν θέλω η Λένα Ζευγαρά να απασχολεί για τα προσωπικά της», είπε η τραγουδίστρια.

Τι είπε για τον γάμο;

«Δεν έχω χρόνο ούτε να πάω γυμναστήριο. Θέλω να κάνω οικογένεια, θέλω να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, αλλά θέλω να μπορώ να του αφιερώσω χρόνο. Εάν δεν μπορώ να το κάνω, νομίζω ότι είναι κοροϊδία και για εμένα και για τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να σταθεί δίπλα σου. Γιατί η οικογένεια, ειδικά όταν αύριο μεθαύριο κάνεις ένα παιδί - μακάρι να με ευλογήσει κάποια στιγμή ο Θεός, όχι τώρα - θέλει να αφιερώνεις χρόνο. Το παιδί θέλει να μεγαλώνει και με τη μαμά και με τον μπαμπά και να μαθαίνει πράγματα από εσένα. Οπότε, αν ποτέ έχω χρόνο, θα το μάθετε σίγουρα».

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