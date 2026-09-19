ΚΥΡ.20 Σεπ 2026 00:38
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Ρεάλ πήρε… ρεβάνς από τον Ολυμπιακό και κατέκτησε το EuroLeague Super Cup

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΡΕΑΛ
clock 22:20 | 19/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σε μια άτυπη ρεβάνς του τελικού της προηγούμενης EuroLeague, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι με φόντο το τρόπαιο του παρθενικού Super Cup της διοργάνωσης. Τελικά, η “Βασίλισσα” είναι αυτή που πήρε τη νίκη στον τελικό με 93-89 και κατέκτησε τον τίτλο.

Η Ρεάλ βρήκε πρωταγωνιστές στα πρόσωπα των Μαλεντόν (10 πόντοι, 6 ασίστ), Γιάντουνεν (11 πόντοι), Πραντίγα (11 πόντοι, 5 ριμπάουντ) και Καμπαρό (12 πόντοι). Για τον Ολυμπιακό, συγκλονιστική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Βεζένκοφ με 22 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Χολ να είναι και πάλι ιδιαίτερα θετικός με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Οι δύο ομάδες άργησαν να βρουν ρυθμό στο επιθετικό κομμάτι, με το σκορ να είναι 7-8 στα μέσα της πρώτης περιόδου μετά από τρίποντο του Βεζένκοφ. Στο υπόλοιπο του δεκαλέπτου, η Ρεάλ ανέβασε στροφές, έπαιξε σε πολύ υψηλό τέμπο και δημιούργησε μέχρι και διψήφια διαφορά (12-22 με καλάθι του Ταβάρες). Ο Ντόρσεϊ έβαλε δύο βολές για το 15-22 και ο Οκέκε σημείωσε το τελευταίο καλάθι για το 15-24.

Ο Ολυμπιακός πλησίασε στους τρεις στο 13΄ με τρίποντο του Φουρνιέ (24-27), με τη “Βασίλισσα” να απαντά με ένα 6-0 και τον Καμπαρό να κάνει το 24-33. Ο Πραντίγια επανέφερε την απόσταση σε διψήφια τιμή (27-37) και οι Πειραιώτες κατόρθωσαν να μειώσουν προς το τέλος του ημιχρόνου, με τον Μοντέρο να ευστοχεί σε βολές για το 37-42 και τον Τζόσεφ να διαμορφώνει το σκορ του πρώτου μέρους (43-47).

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκαν πολύ δυναμικά στην επανάληψη, τρέχοντας ένα σερί 7-0 (50-47 με βολές ΜακΙντάιρ). Η Ρεάλ αντέδρασε με διαδοχικά τρίποντα του Ντεκ (50-53), αλλά ο Ολυμπιακός απέκτησε ξανά προβάδισμα, με τον Χολ να στέλνει την ομάδα του στο +5 (61-56). Οι Ισπανοί βρήκαν ξανά μομέντουμ στο τελευταίο κομμάτι της τρίτης περιόδου και προηγήθηκαν με πέντε (70-75) με βολές του Πραντίγια, προτού Βεζένκοφ και Μοντέρο διαμορφώσουν το 72-75, με μία βολή έκαστος.

Η Ρεάλ πήρε… ρεβάνς από τον Ολυμπιακό και κατέκτησε το EuroLeague Super Cup

Ο Ολυμπιακός “βραχυκύκλωσε” στην αρχή της τέταρτης περιόδου, έμεινε άποντος για περίπου τριάμισι λεπτά και η Ρεάλ ξέφυγε και πάλι με δέκα (72-82 με τρίποντο Καμπαρό). Ο Βεζένκοφ με βολές σταμάτησε αυτό το σερί (74-82) και ο Μοντέρο με τρίποντο μείωσε σε 77-82. Ο Βεζένκοφ με τρομερό τρίποντο έκανε το 80-85 και αργότερα με καλάθι και φάουλ το 83-87. Με μακρινό σουτ του Φουρνιέ έγινε το 86-89 2:24 πριν το τέλος, με τον Καμπάτσο να ευστοχεί σε δύο βολές για το 86-91. Ένα ακόμη τρίποντο του Φουρνιέ έφερε το ματς σε απόσταση αναπνοής (89-91) και δημιούργησε τις συνθήκες για ένα δραματικό φινάλε. Ο Μοντέρο υπέπεσε σε κρίσιμο λάθος, πατώντας γραμμή, και ο Φελίς έβαλε το κρισιμότερο καλάθι του αγώνα για το τελικό 89-93 επτά δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 43-47, 72-75, 89-93

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ολυμπιακός Ρεαλ Μαδρίτης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis