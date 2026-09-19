Σε μια άτυπη ρεβάνς του τελικού της προηγούμενης EuroLeague, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι με φόντο το τρόπαιο του παρθενικού Super Cup της διοργάνωσης. Τελικά, η “Βασίλισσα” είναι αυτή που πήρε τη νίκη στον τελικό με 93-89 και κατέκτησε τον τίτλο.

Η Ρεάλ βρήκε πρωταγωνιστές στα πρόσωπα των Μαλεντόν (10 πόντοι, 6 ασίστ), Γιάντουνεν (11 πόντοι), Πραντίγα (11 πόντοι, 5 ριμπάουντ) και Καμπαρό (12 πόντοι). Για τον Ολυμπιακό, συγκλονιστική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Βεζένκοφ με 22 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Χολ να είναι και πάλι ιδιαίτερα θετικός με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Οι δύο ομάδες άργησαν να βρουν ρυθμό στο επιθετικό κομμάτι, με το σκορ να είναι 7-8 στα μέσα της πρώτης περιόδου μετά από τρίποντο του Βεζένκοφ. Στο υπόλοιπο του δεκαλέπτου, η Ρεάλ ανέβασε στροφές, έπαιξε σε πολύ υψηλό τέμπο και δημιούργησε μέχρι και διψήφια διαφορά (12-22 με καλάθι του Ταβάρες). Ο Ντόρσεϊ έβαλε δύο βολές για το 15-22 και ο Οκέκε σημείωσε το τελευταίο καλάθι για το 15-24.

Ο Ολυμπιακός πλησίασε στους τρεις στο 13΄ με τρίποντο του Φουρνιέ (24-27), με τη “Βασίλισσα” να απαντά με ένα 6-0 και τον Καμπαρό να κάνει το 24-33. Ο Πραντίγια επανέφερε την απόσταση σε διψήφια τιμή (27-37) και οι Πειραιώτες κατόρθωσαν να μειώσουν προς το τέλος του ημιχρόνου, με τον Μοντέρο να ευστοχεί σε βολές για το 37-42 και τον Τζόσεφ να διαμορφώνει το σκορ του πρώτου μέρους (43-47).

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκαν πολύ δυναμικά στην επανάληψη, τρέχοντας ένα σερί 7-0 (50-47 με βολές ΜακΙντάιρ). Η Ρεάλ αντέδρασε με διαδοχικά τρίποντα του Ντεκ (50-53), αλλά ο Ολυμπιακός απέκτησε ξανά προβάδισμα, με τον Χολ να στέλνει την ομάδα του στο +5 (61-56). Οι Ισπανοί βρήκαν ξανά μομέντουμ στο τελευταίο κομμάτι της τρίτης περιόδου και προηγήθηκαν με πέντε (70-75) με βολές του Πραντίγια, προτού Βεζένκοφ και Μοντέρο διαμορφώσουν το 72-75, με μία βολή έκαστος.

Η Ρεάλ πήρε… ρεβάνς από τον Ολυμπιακό και κατέκτησε το EuroLeague Super Cup



Ο Ολυμπιακός “βραχυκύκλωσε” στην αρχή της τέταρτης περιόδου, έμεινε άποντος για περίπου τριάμισι λεπτά και η Ρεάλ ξέφυγε και πάλι με δέκα (72-82 με τρίποντο Καμπαρό). Ο Βεζένκοφ με βολές σταμάτησε αυτό το σερί (74-82) και ο Μοντέρο με τρίποντο μείωσε σε 77-82. Ο Βεζένκοφ με τρομερό τρίποντο έκανε το 80-85 και αργότερα με καλάθι και φάουλ το 83-87. Με μακρινό σουτ του Φουρνιέ έγινε το 86-89 2:24 πριν το τέλος, με τον Καμπάτσο να ευστοχεί σε δύο βολές για το 86-91. Ένα ακόμη τρίποντο του Φουρνιέ έφερε το ματς σε απόσταση αναπνοής (89-91) και δημιούργησε τις συνθήκες για ένα δραματικό φινάλε. Ο Μοντέρο υπέπεσε σε κρίσιμο λάθος, πατώντας γραμμή, και ο Φελίς έβαλε το κρισιμότερο καλάθι του αγώνα για το τελικό 89-93 επτά δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 43-47, 72-75, 89-93