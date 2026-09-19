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GOSSIP - LIFESTYLE

Lady Gaga: Η ιδιαίτερη σημασία πίσω από το όνομα του παιδιού της

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clock 23:00 | 19/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την ιδιαίτερη σημασία πίσω από την επιλογή του ονόματος της κόρης τηςLady Gaga αποκάλυψε πηγή από το περιβάλλον της.



Η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της Μάικλ έχουν δώσει στο μωρό τους το όνομα Ρόουζ Μπιν, με το πρώτο να αποτελεί έμπνευση από το τραγούδι «La Vie En Rose», το οποίο είχε τραγουδήσει η Gaga στην ταινία «A Star Is Born», που κυκλοφόρησε το 2018, σύμφωνα με πρόσωπο που μίλησε στο People.



Στην ταινία η ίδια πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Μπράντλεϊ Κούπερ, ο οποίος ήταν επίσης παραγωγός και σκηνοθέτης. Η ερμηνεία του συγκεκριμένου τραγουδιού στην πραγματική ζωή ήταν που της εξασφάλισε τον ρόλο της Άλι.

Το τραγούδι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Gaga, με την ίδια να έχει εξομολογηθεί πως το έχει αποτυπώσει με έναν τρόπο στο σώμα της. Στο παρελθόν είχε αποκαλύψει πως έχει κάνει ένα μεγάλο τατουάζ στη σπονδυλική της στήλη με ένα τριαντάφυλλο, δίπλα στο οποίο είναι γραμμένη με καλλιγραφικά γράμματα η φράση «la vie en rose».

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