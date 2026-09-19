Χειλουδάκη: "Ο Γιώργος Μαζωνάκης μου έδωσε 5.000 ευρώ όταν «έφυγε» η μανούλα μου"

Η Τζένη Χειλουδάκη με μία ανάρτησή της αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης την στήριξε πολλές φορές οικονομικά.

"Φίλησα τη Σοφία μου, τη γιαγιά που φροντίζω εδώ και ενάμιση χρόνο, ρύθμισα το κανάλι στο Mega να δει τα σίριαλ της και της είπα “καλό ξημέρωμα”. Πήρα το Xanax μου, που μετά το θάνατο της μητέρας μου συνταγογραφήθηκε από ψυχίατρο, γιατί η απώλεια της ήταν μαχαιριά στην καρδιά μου και ήταν αδύνατο να κοιμηθώ· έβλεπα εφιάλτες, και η στιγμή που έσβησε στα χέρια μου με στοιχειώνει ακόμα – 28 Οκτωβρίου του ’21 ήταν, στις δέκα το βράδυ.

Έπεσα στην αγκαλιά του Μορφέα. Με ξύπνησε η φωνή σου· σου είχαν αφιέρωμα στο Mega. Αύριο σου έχει αφιέρωμα η Σητεία μας, κάτω στο λιμάνι. Έκανα καφέ, άναψα ένα τσιγάρο – θάνατο – στριφτό, καπνό Camel ελαφρύ, και έμεινα να σε κοιτώ να χορεύεις κρητικό χορό και έπειτα να τραγουδάς “Θέλω να γυρίσω στα παλιά”.

Είχαμε τσακωθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Μια φορά άγρια, έξω από το lounge café μου, δίπλα στου Μαθιού· θυμάσαι, Γιώργο μου;

Όταν έφυγε η μανούλα μου από τη ζωή, όμως, τότε που στο δικό μου Γολγοθά προσπαθούσα να φτιάξω τη ζωή μου από την αρχή και να σταθώ στα πόδια μου αγοράζοντας το τροχόσπιτο και όλα αυτά τα γνωστά, με πήρες τηλέφωνο και μου έδωσες πέντε χιλιάδες ευρώ. Έτσι, γιατί γούσταρες.

Και κάθε φορά που ερχόσουν στη Σητεία τα καλοκαίρια, εκεί στα κρυφά, στο τροχόσπιτό μου, στον κήπο μου τον μαγικό, είχες πάντα ένα φάκελο με χρήματα για μένα. Γιώργο μου; Θέλω να ξέρεις ότι έχω σταθεί στα πόδια μου πια. Γερά. Εσύ αναπαύσου πια εκεί ψηλά. Είμαι σίγουρη ότι η μανούλα μου σε κρατά στην αγκαλιά της και σε γλυκοφιλά για ό,τι έκανες για το παιδί της κάποτε.

Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω στα παλιά, να αλλάξω πολλά και για τους δύο μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι και οι δύο μας ανήκουμε στον κόσμο που μας αγάπησε και η ψυχή μας σε εμάς. R.I.P.", έγραψε.

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