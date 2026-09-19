«Φρένο» στα Airbnb για να πέσουν τα ενοίκια – Η πρόταση της Κομισιόν

Σε μια δραστική καμπή για την ευρωπαϊκή πολιτική στέγασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την πρότασή της για τον νέο Νόμο περί Προσιτής Στέγασης. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία λαμβάνει τη μορφή ευρωπαϊκού κανονισμού, γεγονός που σημαίνει ότι θα τεθεί σε άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη χωρίς να απαιτείται εθνική νομοθετική προσαρμογή.

Κεντρικός στόχος της παρέμβασης είναι να προσφέρει στους δήμους τη νομική ασφάλεια που τους έλειπε μέχρι σήμερα, προστατεύοντάς τους από τις πολυδάπανες και αβέβαιες δικαστικές διαμάχες στις οποίες εμπλέκονταν όταν επιχειρούσαν να βάλουν φρένο στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ο πυρήνας του νέου πλαισίου βασίζεται στον χαρακτηρισμό περιοχών υπό καθεστώς στεγαστικής πίεσης. Αντί για μια αυστηρά αριθμητική προσέγγιση, η Κομισιόν εισάγει κοινές αρχές για τον προσδιορισμό αυτών των ζωνών, εστιάζοντας στη δυσκολία των πολιτών να καλύψουν το κόστος στέγασης σε σχέση με τους μισθούς τους, καθώς και στη δραματική έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων για μακροχρόνια ενοικίαση ή αγορά. Στις περιοχές αυτές, οι δημοτικές αρχές αποκτούν το ελεύθερο να επιβάλλουν αναλογικά μέτρα, όπως ανώτατα όρια στις διανυκτερεύσεις, απαγόρευση δραστηριότητας για μεγάλους διαχειριστές, ακόμη και πάγωμα έκδοσης νέων αδειών, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται ως απάντηση σε μια πρωτοφανή κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν τριάντα τοις εκατό από το 2010 και οι τιμές αγοράς κατά εξήντα τοις εκατό, την ώρα που οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι. Παράλληλα με τον κανονισμό, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει και μη δεσμευτικές συστάσεις προς τα κράτη-μέλη για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, την πολεοδομική αναδιοργάνωση και την ανακαίνιση κλειστών διαμερισμάτων.

Με την πρόταση να περνά πλέον στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να δώσει μια ουσιαστική απάντηση σε ένα πρόβλημα που απειλεί την κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών πόλεων.

Πηγή: tanea.gr

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