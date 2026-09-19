Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Απάντηση χωρίς λύση από την ΥΠΑ για τη στάθμευση

Πλήρη αδυναμία και έλλειψη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του οξέος κυκλοφοριακού προβλήματος και της ασφυκτικής κατάστασης στάθμευσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» αποκαλύπτει η επίσημη απάντηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, κατόπιν κοινοβουλευτικής παρέμβασης του Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκου Παρασύρη (Ερώτηση 6078/11-06-2026).

Η ενδελεχής σύγκριση των καίριων ερωτημάτων που τέθηκαν με την απάντηση της ΥΠΑ αναδεικνύει ότι η Πολιτεία επιλέγει εμβαλωματικές λύσεις, αφήνοντας απροστάτευτους χιλιάδες επιβάτες, οδηγούς και επισκέπτες της Κρήτης για τα έτη που απομένουν μέχρι τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι.

Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της στάθμευσης των επιβατών και των Ι.Χ. οχημάτων, ο Βουλευτής επεσήμανε την παντελή ανεπάρκεια του δημοτικού πάρκινγκ (ΔΕΠΑΝΑΛ - 722 θέσεις), η οποία προκαλεί καθημερινά εγκλωβισμούς και απώλειες πτήσεων, ζητώντας την άμεση εξεύρεση ή μίσθωση νέων υπαίθριων χώρων. Η ΥΠΑ, στην απάντησή της, περιορίστηκε να αναφέρει την αξιοποίηση του πρώην «Ικάριου Γηπέδου» από το 2025 αποκλειστικά για τουριστικά λεωφορεία και εργαζόμενους. Η απάντηση αυτή κρίνεται απολύτως ανεπαρκής και ατελής, καθώς αγνοεί πλήρως το κύριο πρόβλημα, αφήνοντας τους εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς Ι.Χ. και ταξιδιώτες χωρίς καμία απολύτως μέριμνα ή διέξοδο.

Όσον αφορά την οδική ασφάλεια και τη διαχείριση της κυκλοφοριακής ροής στη Λεωφόρο Ικάρου, ζητήθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της συμφόρησης και της επικίνδυνης διέλευσης των πεζών προς τα παρακείμενα πάρκινγκ. Η αρμόδια υπηρεσία προέταξε την εφαρμογή προσωρινής ελεγχόμενης διέλευσης με συνδρομή ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας, ενώ παρέπεμψε την εγκατάσταση φωτεινού σηματοδότη και την κατασκευή πεζογέφυρας ως μελλοντικές προτάσεις.

Τέλος, στο αίτημα για την παρουσίαση ενός συγκροτημένου μεταβατικού σχεδίου διαχείρισης για όλα τα χρόνια αιχμής που απομένουν μέχρι την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου στο Καστέλι, η απάντηση της ΥΠΑ περιορίστηκε σε τοπικές, σημειακές ρυθμίσεις σήμανσης για σε συνεργασία με την Αστυνομία. Πρόκειται για μια πρόχειρη προσέγγιση, που βασίζεται σε διαχειριστικά μέτρα της στιγμής και στερείται στρατηγικής προοπτικής.

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η απάντηση που λάβαμε από το Υπουργείο Υποδομών και την ΥΠΑ επιβεβαιώνει δυστυχώς αυτό που βιώνουν καθημερινά οι συμπολίτες μας και οι τουρίστες: την απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη λειτουργία του «Νίκος Καζαντζάκης» μέχρι την παράδοση του έργου στο Καστέλι. Η ΥΠΑ μας ενημερώνει για τη διαμόρφωση του «Ικάριου Γηπέδου», η οποία όμως λύνει μόνο το πρόβλημα των λεωφορείων και των εργαζομένων, προσπερνώντας προκλητικά το μαρτύριο των χιλιάδων οδηγών Ι.Χ. και ταξιδιωτών που ψάχνουν απεγνωσμένα μια θέση στάθμευσης. Παράλληλα, η πολυσυζητημένη πεζογέφυρα στη Λεωφόρο Ικάρου παραπέμπεται στις καλένδες, χωρίς χρονοδιάγραμμα και χωρίς δεσμευμένους πόρους. Η δεύτερη μεγαλύτερη πύλη εισόδου της χώρας δεν μπορεί να λειτουργεί με μπαλώματα. Απαιτούμε άμεσα από το Υπουργείο, σε συνεργασία με τον

Δήμο Ηρακλείου και τους τοπικούς φορείς, να εξασφαλίσουν νέους χώρους στάθμευσης για το κοινό και να δώσουν οριστικές λύσεις ασφαλείας. Η ταλαιπωρία των πολιτών και η δυσφήμιση του τουριστικού μας προϊόντος δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ως κανονικότητα».

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