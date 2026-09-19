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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς σε Μητσοτάκη: Γιατί δεν μειώνετε τον ΕΦΚ όπως άλλες χώρες σε κρίση;

Κώστας Τσουκαλάς
clock 13:08 | 19/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το θέμα της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε περίοδο έκτακτης ανάγκης επανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το ερώτημα για το ποιος εμποδίζει τον πρωθυπουργό να προχωρήσει στη σχετική ρύθμιση, όπως συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στη δήλωσή του, ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε ότι «ο Πρωθυπουργός μέχρι χθες επέκρινε ως ‘λαϊκιστές' όσους έθεταν το ζήτημα της μείωσης έστω και προσωρινά του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης επιχειρηματολογώντας ότι ακόμη και αν εφαρμοστεί, δεν θα περάσει στον καταναλωτή». Ο ίδιος προσθέτει πως «χθες κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε έτοιμος να θέσει μετ' επιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης».

Υπό αυτό το πλαίσιο, ο κ. Τσουκαλάς αναρωτιέται: «Τώρα είναι αναγκαίο, δημοσιονομικά συνετό και θα φτάσει στον καταναλωτή, ενώ όταν το ΠΑΣΟΚ το προτείνει είναι λαϊκισμός, κύριε Πρωθυπουργέ;». Παράλληλα, συμπληρώνει: «Ποιος σας απαγορεύει να μειώσετε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση όπως κάνουν άλλες χώρες;»

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Εφκ Κώστας Τσουκαλάς
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