Η τελευταία παραλία της Ευρώπης που χωρίζει άνδρες και γυναίκες με... τοίχο (βίντεο)

Μια παραλία στην Τεργέστη στην Ιταλία για πάνω από έναν αιώνα μετά τη δημιουργία της, να χωρίζει αυστηρά άνδρες και γυναίκες με έναν τοίχο ύψους περίπου τριών μέτρων.

Η La Lanterna, γνωστή στους ντόπιους ως El Pedocin, θεωρείται η τελευταία παραλία στην Ευρώπη όπου άνδρες και γυναίκες κάνουν μπάνιο χωριστά. Κι ενώ σε έναν επισκέπτη ο κανόνας μπορεί να μοιάζει παρωχημένος, για πολλούς κατοίκους της πόλης συμβολίζει ακριβώς το αντίθετο: ελευθερία και ανεξαρτησία.

Οι λουόμενοι φτάνουν στη La Lanterna, πληρώνουν εισιτήριο 1,20 ευρώ και στη συνέχεια χωρίζονται: οι γυναίκες περνούν από την αριστερή είσοδο και οι άνδρες από τη δεξιά. Ένας τοίχος ύψους περίπου τριών μέτρων συνεχίζεται μέχρι την παραλία, χωρίζοντας τους λουόμενους. Μάλιστα, αν ένα ζευγάρι φτάσει μαζί, χωρίζει στην είσοδο. Για να ξανασυναντηθούν, υπάρχει ουσιαστικά μία λύση: να κολυμπήσουν αρκετά μακριά από την ακτή.

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Η παράδοση κρατά από τα τέλη του 19ου ή τις αρχές του 20ού αιώνα. Ως έτος έναρξης αναφέρεται συνήθως το 1903, αν και η ακριβής ημερομηνία δεν είναι βέβαιη. Το σίγουρο είναι ότι η παραλία υπήρχε πριν ακόμη η Τεργέστη γίνει μέρος της Ιταλίας. Τότε η πόλη ανήκε στην Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία, της οποίας αποτελούσε την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη και σημαντικότερο λιμάνι.

Το παρατσούκλι «Pedocin» προέρχεται από τη λέξη «ψείρα», καθώς στην περιοχή, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, Αυστριακοί στρατιώτες έπλεναν και καθάριζαν τα άλογά τους από τις ψείρες.

Η ιδιόμορφη παραλία βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο το περασμένο καλοκαίρι, όταν ένα ζευγάρι τουριστών από το Μιλάνο έφτασε για μπάνιο χωρίς να γνωρίζει τον κανόνα. Οι δύο επισκέπτες πλήρωσαν το εισιτήριο, αλλά όταν πληροφορήθηκαν ότι θα έπρεπε να χωριστούν, αντέδρασαν. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα χαρακτήρισε τον διαχωρισμό «παράλογο και μεσαιωνικό» και ζήτησε να της επιστραφούν τα χρήματα. Η αντίδρασή της, ωστόσο, φαίνεται ότι απέχει πολύ από τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την παραλία οι κάτοικοι της Τεργέστης. Μάλιστα, μετά τη δημοσιότητα που πήρε το περιστατικό, η επισκεψιμότητα εκτοξεύθηκε.

Τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με το CNN, είχαν καταγραφεί 34.885 είσοδοι, ενώ τον Ιούλιο του 2026 έφτασαν τις 53.610, σημειώνοντας αύξηση άνω του 50%.

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Γιατί οι γυναίκες δεν θέλουν να πέσει ο τοίχος

Η ιστορία του El Pedocin συνδέεται στενά με την ιδιαίτερη κοινωνική ιστορία της Τεργέστης και, κυρίως, με τη θέση των γυναικών στην πόλη. Όταν η πόλη ενσωματώθηκε στην Ιταλία το 1918, διέθετε ήδη μια μορφωμένη και δυναμική μεσαία τάξη, στην οποία οι γυναίκες είχαν έντονη παρουσία. Ο διαχωρισμός στην παραλία, επομένως, απέκτησε με τα χρόνια διαφορετικό νόημα από εκείνο που θα μπορούσε να υποθέσει ένας σημερινός επισκέπτης.

«Οι γυναίκες δεν χρειαζόταν να ενοχλούνται ή να δέχονται παρεμβάσεις. Ήταν ένας χώρος όπου μπορούσαν να κάνουν ηλιοθεραπεία χωρίς να φοβούνται την παρέμβαση των ανδρών», εξηγεί η Πίτσι.

Για πολλές γυναίκες της Τεργέστης, το κομμάτι της παραλίας που τους ανήκει έγινε έτσι ένας χώρος στον οποίο μπορούσαν να αισθάνονται εντελώς ελεύθερες.

Η παραλία βρίσκεται περίπου 20 λεπτά με τα πόδια από την κεντρική Piazza Unità d’Italia, γεγονός που την κάνει εύκολα προσβάσιμη από το κέντρο.

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