Ηράκλειο: Πήγε για μπάνιο και δεν επέστρεψε - Έρευνες για τον εντοπισμό του

Σε εξέλιξη βρίσκονται από νωρίς το πρωί έρευνες για τον εντοπισμό ενός 78χρονου Γάλλου τουρίστα, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Μαδέ, στον Δήμο Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 78χρονος πήγε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (19/9) στη θάλασσα για να κολυμπήσει, ωστόσο δεν επέστρεψε, γεγονός που προκάλεσε την ανησυχία της συζύγου του, η οποία ενημέρωσε τις Αρχές.

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση αναζήτησης στην περιοχή. Αυτή την ώρα στη μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί, συμμετέχουν δύο πλωτά του Λ.Σ και δύο ιδιωτικά σκάφη, μία λάντζα , drone της Π.Υ και ιδιώτης δύτης.

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