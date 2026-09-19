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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Βαρύ πένθος για τον θάνατο του Μιχάλη Κρεμασμένου σε ηλικία 38 ετών

μιχάλης κρεμασμένος
clock 07:26 | 19/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Μιχάλη Κρεμασμένου, στα 38 του χρόνια. Είχε συνεχή παρουσία στον αθλητισμό της Κρήτης, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ.

Ο Μιχάλης Κρεμασμένος είχε διατελέσει γενικός αρχηγός και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Σπάθας, επί προεδρίας Νικηφόρου Ντουσάκη.

Παράλληλα, είχε ασχοληθεί με το μπάσκετ, συμμετέχοντας στον Ηρόδοτο και την Αναγέννηση, ενώ την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της ανδρικής ομάδας της ΑΕ Πλατανιά.

Η παρουσία του στον αθλητισμό και ο χαρακτήρας του είχαν κερδίσει την εκτίμηση των ανθρώπων που τον γνώρισαν. Η απώλειά του αφήνει πίσω την οικογένειά του και ένα παιδί δύο ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, στις 16:30, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου της Νέας Αλικαρνασσού. Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 16.15 και η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

μιχάλης κρεμασμένος

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