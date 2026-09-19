Δανία και Γροιλανδία χαιρετίζουν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ: «Καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη»

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν χαιρέτισαν τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια στην Αρκτική, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει την ασφάλεια της περιοχής και της δυτικής συμμαχίας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν χαρακτήρισε θετική την προοπτική της συμφωνίας για τη Γροιλανδία, το Βασίλειο της Δανίας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία θα είναι «καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη», ενώ τόνισε ότι αναγνωρίζει «την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση».

Forventet aftale om styrket sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område https://t.co/qYN1jcRS8m — Statsministeriet (@Statsmin) September 18, 2026

Η θέση της κυβέρνησης της Γροιλανδίας

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν χαιρέτισε επίσης τον συμβιβασμό, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία ενισχύει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, του Βασιλείου της Δανίας, των ΗΠΑ και της δυτικής συμμαχίας.

«Εγγυάται και ενισχύει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, του βασιλείου της Δανίας, των ΗΠΑ και της δυτικής συμμαχίας», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η συμφωνία «αναγνωρίζει τα συμφέροντα της Γροιλανδίας και τη θέση μας στη διεθνή συνεργασία».

Η συμφωνία Τραμπ και η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social την επίτευξη συμφωνίας με τη Δανία και τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν διευρυμένο ρόλο στην ασφάλεια του νησιού της Αρκτικής.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη σημαντικής αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, ενώ παράλληλα εμποδίζει αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν στρατιωτικές βάσεις ή να πραγματοποιήσουν επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα χωρίς την έγκριση της Ουάσινγκτον.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις παλαιότερες δηλώσεις του Τραμπ για τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, αλλά και την πρότασή του για προσάρτηση του νησιού, η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η συμφωνία δημιουργεί μηχανισμούς ώστε η Κίνα και η Ρωσία να μην μπορούν να αποκτήσουν στρατιωτική παρουσία ή να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς στη Γροιλανδία.

«Αυτή η συμφωνία διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν μπορούν να διαθέτουν βάση στη Γροιλανδία, ότι δεν μπορούν να στείλουν στρατεύματα εκεί και ότι υφίστανται οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την αποτροπή οποιασδήποτε επένδυσης σε ευαίσθητους τομείς», δήλωσε.

Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

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