Moody’s: Αναβάθμισε σε θετικό από σταθερό το outlook για την Ελλάδα -«Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα»

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Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα Baa3.

Σε «θετικό» από «σταθερό» αναβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s το outlook της ελληνικής οικονομίας, διατηρώντας αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στο Baa3.

Η απόφαση αποτελεί ένα ακόμη θετικό σήμα για την πορεία των ελληνικών δημοσιονομικών και τη σταδιακή ενίσχυση της πιστοληπτικής εικόνας της χώρας.

Η κίνηση του αμερικανικού οίκου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα έχει απομακρυνθεί σημαντικά από την περίοδο της κρίσης χρέους και επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση της στις διεθνείς αγορές.

Στο επίκεντρο της αξιολόγησης της Moody’s βρίσκονται η σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Ο οίκος αναγνωρίζει παράλληλα τη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας.

Οι παράγοντες πίσω από την αναβάθμιση

Θετικά αξιολογείται και η πορεία της ελληνικής οικονομίας σε επίπεδο επενδύσεων, με τη Moody’s να αναγνωρίζει τον ρόλο των ευρωπαϊκών πόρων και των επενδυτικών προγραμμάτων στην ενίσχυση της ανάπτυξης.

Παράλληλα, ο οίκος δίνει έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες, σύμφωνα με την αξιολόγηση, ενισχύουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Σημαντική παράμετρος αποτελεί και η βελτίωση της εικόνας του τραπεζικού συστήματος. Η ενίσχυση του τραπεζικού τομέα και η σταδιακή εξυγίανση των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών αποτελούν στοιχεία που συνυπολογίζονται στη συνολική αξιολόγηση της χώρας.



Το επόμενο βήμα

Η διατήρηση της αξιολόγησης στο Baa3 σημαίνει ότι η Ελλάδα παραμένει στην επενδυτική βαθμίδα, ενώ η αλλαγή του outlook σε «θετικό» αυξάνει τις πιθανότητες για νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης στο μέλλον, εφόσον συνεχιστεί η βελτίωση των δημοσιονομικών και οικονομικών μεγεθών.

Η εξέλιξη αυτή προστίθεται στις πρόσφατες αναβαθμίσεις της Ελλάδας από άλλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και ενισχύει την προσπάθεια της χώρας να προσεγγίσει υψηλότερες βαθμίδες πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Πιερρακάκης: Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε:

«Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές, από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει τεράστια αξία.

Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων.

Αναδεικνύουν, όμως, και μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή μας. Να αξιοποιούμε τη δημοσιονομική πρόοδο για να μειώνουμε ταχύτερα το δημόσιο χρέος, προχωρώντας σε πρόωρες αποπληρωμές. Αυτή η στρατηγική ενισχύει τη θέση της Ελλάδας και την κάνει πιο ανθεκτική απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.

Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα. Οι σημερινές αποφάσεις, όπως και η επιστροφή του Χρηματιστηρίου της Αθήνας στις ανεπτυγμένες αγορές, είναι σημαντικές κατακτήσεις μιας πορείας που πρέπει να συνεχίσουμε. Με δημοσιονομική συνέπεια, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και δημιουργούν καλύτερα αμειβόμενες δουλειές και υψηλότερα εισοδήματα για τους πολίτες».

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