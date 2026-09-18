Ποιες μητέρες δικαιούνται ενίσχυση 300 ευρώ τον μήνα - Αναλυτικά τα κριτήρια

Νέα δυνατότητα οικονομικής στήριξης προσφέρεται σε μητέρες που παράλληλα με την ανατροφή του παιδιού τους συνεχίζουν τις σπουδές τους.

Η διεύρυνση του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» επιτρέπει πλέον και στις φοιτήτριες μητέρες να ενταχθούν στη δράση και να λαμβάνουν έως 300 ευρώ τον μήνα για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του παιδιού.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση έχει ως βασικό σκοπό να μειώσει το οικονομικό βάρος της παιδικής φροντίδας και να διευκολύνει τις νέες μητέρες να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη φοίτησή τους, χωρίς να είναι υποχρεωμένες να επωμίζονται μόνες τους το σύνολο των σχετικών εξόδων.

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως και δυόμισι ετών. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις μητέρες που δεν έχουν τη δυνατότητα να στηριχθούν σε ένα σταθερό οικογενειακό ή άλλο υποστηρικτικό περιβάλλον και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να συνδυάσουν τη φροντίδα ενός μικρού παιδιού με τις υποχρεώσεις της σχολής τους.

Ποια είναι τα εισοδηματικά όρια

Η συμμετοχή στη δράση προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων εισοδηματικών κριτηρίων. Τα όρια καθορίζονται με βάση τον αριθμό των παιδιών που έχει η μητέρα.

Για μητέρα με ένα παιδί, το ετήσιο ατομικό εισόδημα πρέπει να είναι έως 24.000 ευρώ.

Για μητέρα με δύο παιδιά, το ετήσιο ατομικό εισόδημα μπορεί να φτάνει έως τις 27.000 ευρώ.

Για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, δεν προβλέπεται εισοδηματικό όριο.

Η δυνατότητα να αναλάβουν τη φύλαξη γιαγιά ή παππούς

Σημαντική ευελιξία παρέχεται και ως προς το πρόσωπο που μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού. Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το πρόγραμμα, στο Μητρώο Επιμελητών μπορούν να ενταχθούν και συγγενικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η γιαγιά και ο παππούς.

Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον αναλάβουν επίσημα τη φροντίδα του παιδιού και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, μπορούν να αμείβονται για τις υπηρεσίες φύλαξης.

Παράλληλα, η φροντίδα δεν χρειάζεται να πραγματοποιείται υποχρεωτικά στην κατοικία της μητέρας. Υπάρχει η δυνατότητα το παιδί να φιλοξενείται και στο σπίτι του επιμελητή ή της επιμελήτριας. Έτσι, κάθε οικογένεια μπορεί να επιλέξει τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τόσο τις ανάγκες του παιδιού όσο και το πρόγραμμα των σπουδών της μητέρας.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ο επιμελητής

Όποιος επιθυμεί να ενταχθεί στο Μητρώο Επιμελητών χρειάζεται να πληροί μια σειρά από προϋποθέσεις. Απαραίτητη είναι, καταρχάς, η κατοχή τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Για όσους έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση πριν από το 1980, μπορεί να γίνει αποδεκτό και το απολυτήριο Δημοτικού.

Επιπλέον, απαιτείται η ολοκλήρωση διαδικτυακής κατάρτισης για τη φροντίδα παιδιών, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ήδη σχετικό τίτλο σπουδών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι βρεφονηπιοκόμου ή βοηθού βρεφονηπιοκόμου.

Στα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται επίσης πιστοποιητικά υγείας, πιστοποίηση πρώτων βοηθειών για βρέφη, καθώς και τα προβλεπόμενα έγγραφα που αφορούν το ποινικό μητρώο και τη δικαστική κατάσταση του ενδιαφερόμενου.

Στόχος η συνέχιση των σπουδών μετά τη μητρότητα

Η επέκταση του προγράμματος στις φοιτήτριες μητέρες επιχειρεί να δώσει λύση σε ένα πρακτικό ζήτημα που μπορεί να οδηγήσει αρκετές νέες μητέρες σε καθυστέρηση ή ακόμη και διακοπή των σπουδών τους μετά τη γέννηση του παιδιού.

Το ποσό των 300 ευρώ κάθε μήνα για τη φύλαξη μπορεί να περιορίσει σημαντικά το σχετικό κόστος και παράλληλα να προσφέρει στις μητέρες μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση της καθημερινότητάς τους.

Με τη διεύρυνση αυτή, το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες που προσπαθούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις απαιτήσεις της μητρότητας και της εκπαίδευσής τους, παρέχοντας οικονομική βοήθεια για ένα από τα βασικότερα έξοδα που προκύπτουν από τη φροντίδα ενός μικρού παιδιού.

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