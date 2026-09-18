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ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε για τις 2 Απριλίου 2027 η δίκη στο Εφετείο για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Πισπιρίγκου
clock 13:51 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Για τις 2 Απριλίου 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπιρίγκου για την δολοφονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας, της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου οδηγήθηκε το πρωί στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, προκειμένου να ξεκινήσει η δίκη που αφορά την υπόθεση για την οποία σε πρώτο βαθμό έχει κηρυχθεί ομόφωνα ένοχη. Ωστόσο, η διαδικασία δεν προχώρησε και το δικαστήριο όρισε νέα ημερομηνία για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η κατηγορούμενη έφτασε στο Εφετείο λίγο πριν από τις 9 το πρωί, με όχημα μεταγωγών από τις φυλακές. Κατά την έξοδό της από το όχημα, εμφανίστηκε κρατώντας βοηθητικό μπαστούνι. Η δίκη αφορά τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας, και τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τετελεσμένης και σε απόπειρα. Σε πρώτο βαθμό η κατηγορούμενη έχει καταδικαστεί για αυτήν την υπόθεση σε ισόβια κάθειρξη.

Να σημειωθεί ότι και η δεύτερη υπόθεση για την οποία έχει καταδικαστεί η Ρούλα Πισπιρίγκου – αφορά στις δολοφονίες των μικρότερων κοριτσιών της Μαλένας και της Ίριδας - εκκρεμεί στο Εφετείο, με την δίκη να έχει αναβληθεί για τις αρχές Δεκεμβρίου. Για την υπόθεση αυτή το πρωτόδικο δικαστήριο της είχε επιβάλει δις ισόβια. Παρόντες σήμερα στο δικαστήριο ήταν ο πατέρας των τριών κοριτσιών Μάνος Δασκαλάκης αλλά και η οικογένεια της κατηγορούμενης Ρούλας Πισπιρίγκου.

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Δίκη Ρούλα Πισπιρίγκου
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