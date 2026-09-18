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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

''Βόμβα'' Κόντη: «Μετά το καλοκαίρι, βάσει συμβολαίου, λογικά δεν θα είμαι εδώ» (βίντεο)

ΚΟΝΤΗΣ
clock 13:49 | 18/09/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Την ώρα που στον ΟΦΗ επικρατεί μεγάλος ενθουσιασμός μετά τη σπουδαία νίκη επί της Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Χρήστος Κόντης έριξε ...βόμβα στο θέμα της παραμονής του στον πάγκο της κρητικής ομάδας.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη, ο τεχνικός του ΟΦΗ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να παραμείνει για αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και, με τα σημερινά δεδομένα, δεν προβλέπεται να συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Παράλληλα, άφησε το ζήτημα της ανανέωσης στα χέρια της διοίκησης, χωρίς να αποκλείσει οποιαδήποτε εξέλιξη.

«Η ομάδα μεγαλώνει με αποτελέσματα σαν αυτά που έχουμε κάνει, αλλά αυτό θέλει σταθερότητα. Εγώ έχω συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι. Βάσει συμβολαίου, μετά το καλοκαίρι λογικά δεν θα είμαι εδώ. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Σε ό,τι αφορά εμένα, είναι θέμα διοίκησης. Τώρα, σαν ομάδα, πρέπει να δούμε πώς θα μεγαλώσουμε, ώστε να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Κόντης.

Τα λόγια του Έλληνα τεχνικού αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συζήτησης με τη διοίκηση για το μέλλον του, ωστόσο θεωρείται σίγουρο ότι ο Μιχάλης Μπούσης θα κάνει την προσπάθεια του για να κρατήσει στην ομάδα τον Χρήστο Κόντη

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Χρήστος Κόντης Οφη
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