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ΚΡΗΤΗ

Η Σητεία τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη - Μαγική βραδιά στο λιμάνι της πόλης

σητεία μαζωνάκης
clock 11:44 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η Σητεία τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια βραδιά αφιερωμένη σ’ αυτόν και στα τραγούδια του που αγαπήσαμε και θα μας συντροφεύουν για πάντα.

Με αφορμή τον πρόωρο χαμό του, η Σητεία, ως τόπος καταγωγής του, θέλει να αποτίσει τον δικό της φόρο τιμής, μέσα από μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις και συναίσθημα.

Στα decks ο DJ Γιάννης Μαρκάκης.

Ώρα έναρξης 20.00, στο λιμάνι της Σητείας.

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Δημος Σητειας Γιώργος Μαζωνάκης
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