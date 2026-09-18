Η Σητεία τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη - Μαγική βραδιά στο λιμάνι της πόλης

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η Σητεία τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια βραδιά αφιερωμένη σ’ αυτόν και στα τραγούδια του που αγαπήσαμε και θα μας συντροφεύουν για πάντα.
Με αφορμή τον πρόωρο χαμό του, η Σητεία, ως τόπος καταγωγής του, θέλει να αποτίσει τον δικό της φόρο τιμής, μέσα από μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις και συναίσθημα.
Στα decks ο DJ Γιάννης Μαρκάκης.
Ώρα έναρξης 20.00, στο λιμάνι της Σητείας.
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