Ιρλανδία: Μποϊκοτάρει τη Eurovision για δεύτερη χρονιά λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

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Η Ιρλανδία έγινε η δεύτερη χώρα, μετά την Ολλανδία, που ανακοίνωσε μποϊκοτάζ του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision του επόμενου έτους λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας RTE ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη ότι η συμμετοχή της χώρας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί «δεδομένης της τρομερής και συνεχιζόμενης απώλειας ζωών στη Γάζα» και ότι η ανθρωπιστική κρίση στον θύλακα «συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές τόσων πολλών αμάχων».

Το RTE, το οποίο διαχειρίζεται την επιλογή και τη συμμετοχή της Ιρλανδίας στη Eurovision, πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να είναι «βαθιά ανήσυχο για τη συνεχιζόμενη άρνηση ανεξάρτητης πρόσβασης διεθνών δημοσιογράφων στην περιοχή».

Η απόφαση σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει ούτε θα μεταδώσει τον διαγωνισμό, ο οποίος είναι η πιο δημοφιλής τηλεοπτική μουσική εκπομπή στον κόσμο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι διοργανωτές της Eurovision δήλωσαν ότι αποκλείουν οποιαδήποτε χώρα εμπλέκεται σε ένοπλη σύγκρουση από τη διοργάνωση του διαγωνισμού.

Ωστόσο, ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Avrotros δήλωσε ότι ο αποκλεισμός χωρών σε σύγκρουση δεν ήταν «επαρκής».

Η Avrotros ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι αποσύρεται από τον διαγωνισμό του 2027.

Ανέφερε ότι η Eurovision «δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ουδέτερη» δεδομένης της συμμετοχής του Ισραήλ σε «μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική σύγκρουση» στη Γάζα.

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