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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη - βροχές: Τριήμερο ... ευλογία - Πού έπεσε το περισσότερο νερό

βροχή
clock 09:30 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σημαντικές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στην Κρήτη το τριήμερο Τρίτης-Πέμπτης (15-17/09).

Στον χάρτη που ακολουθεί δίνεται η γεωγραφική κατανομή της βροχής στην Κρήτη από το πρωί της Τρίτης 15/09 έως το απόγευμα της Πέμπτης 17/09, όπως κατεγράφησαν από δίκτυο των 65 σταθμών που λειτουργεί το meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο νησί.

Το συνολικό ύψος βροχής ξεπέρασε τα 80 χιλιοστά σε περιοχές των Χανίων (Κολυμπάρι) και έφτασε στα 70 χιλιοστά στο οροπέδιο Λασιθίου (Τζερμιάδο).

βροχές κρήτη

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