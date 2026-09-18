Ηράκλειο: Νέα καραβιά με 56 μετανάστες - Ανάμεσά τους μια γυναίκα και δύο βρέφη

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Συναγερμός σήμανε τις βραδινές ώρες της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου 2026, στις λιμενικές και τοπικές αρχές της Κρήτης, μετά τον εντοπισμό μιας νέας ομάδας 56 μεταναστών στη νότια ακτογραμμή του νησιού.

Η λέμβος, στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί, προσέγγισε την απομακρυσμένη παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Ιωάννη στα Καπετανιανά, του Δήμου Γόρτυνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συνθήκες του ταξιδιού ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, ενώ ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκονται μία γυναίκα και δύο βρέφη, η κατάσταση της υγείας των οποίων παρακολουθείται στενά.

Από την πρώτη στιγμή ενημέρωσης των αρχών, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των ανθρώπων.

Οι 56 μετανάστες θα φιλοξενηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, όπου θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταγραφή και την ταυτοποίησή τους από τις αρμόδιες αρχές.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη συνεχιζόμενη ροή σκαφών που επιλέγουν το θαλάσσιο πέρασμα νότια της Κρήτης, εντείνοντας τον προβληματισμό των τοπικών φορέων για την ανάγκη ενίσχυσης των δομών πρώτης υποδοχής στο νησί.

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