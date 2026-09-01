Καινούργιου: Η ζωή μετά τον ερχομό της κόρης της

Η Κατερίνα Καινούργιου έδωσε συνέντευξη στο “The Full Story” του Zappit και μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα, την εγκυμοσύνη της, αλλά και για το πόσο άλλαξαν οι προτεραιότητές της.

«Ήθελα να είμαι προσεκτική. Ήξερα πότε θα το πω. Ήθελα να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Κατάλαβες τώρα γιατί κι εγώ ήμουν στα σαράντα, τώρα είμαι σαράντα ένα. Οπότε όσο μεγαλώνεις τόσο πιο πολύ άγχος έχεις. Ήθελα να γίνει και δευτέρου επιπέδου. Ήθελα να είναι όλες οι εξετάσεις καλά για να μπορώ να το ανακοινώσω και να το πω στους τηλεθεατές», εξομολογήθηκε.

«Από τη μέρα που πήρα τη μικρή μου αγκαλιά, είμαι άλλος άνθρωπος», είπε μεταξύ άλλων.

Όπως εξομολογήθηκε, σήμερα η βασική της προτεραιότητα είναι η κόρη της, ενώ αισθάνεται ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στη ζωή της πριν και μετά τον ερχομό του παιδιού.

Διαβάστε επίσης

Κραουνάκης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: "Μου έσπασε η καρδιά"

Συνελήφθη για κλοπή η… “Τζένιφερ Λόπεζ